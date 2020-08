Ciało Kacperka wyłowiono z rzeki. Wcześniej 3,5-latek zażył metamfetaminę

Nowogrodziec. Informację o śmierci 3,5-letniego Kacperka służby przekazały w sobotę, 9 maja. Jego ciało znaleziono w rzece Kwisa. Prokuratura ujawniła, że wcześnie dziecko zażyło narkotyki. To przyczyniło się do śmierci chłopca, który odurzony wpadł do rzeki.

Nowogrodziec. Nie żyje 3,5-letni Kacperek. Wcześniej zażył narkotyki

Reportera Radia ZET dotarła do informacji, że ojciec chłopca zostawił na działce metamfetaminę. Kacperek ją połknął. To przyczyniło się do śmierci 3,5-latka, który odurzony narkotykiem wpadł do rzeki.

Informacje te ujawniła prokuratura i wysłała do sądu akt oskarżenia przeciwko Rafałowi B. Ojcu dziecka grozi 5 lat więzienia.

Nowogrodziec. Poszukiwania 3,5-letniego Kacperka

Kacperek zaginął 27 kwietnia, kiedy to pod opieką ojca bawił się na działce nad rzeką Kwisa w Nowogrodźcu niedaleko Bolesławca. Rafał B. tłumaczył, że stracił dziecko z oczu. Mężczyzna spożywał wcześniej alkohol. Gdy go zatrzymano, okazało się, że był poszukiwany do odbycia kary za przestępstwo przeciwko mieniu. Dwa dni po zaginięciu Kacperka usłyszał zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

Poszukiwania 3,5-latka trwały 12 dni. Matka dziecka twierdziła, że Kacperek mógł zostać porwany, gdyż jego ojciec wcześniej dostawał pogróżki. W akcję poszukiwawczą chłopca włączyły się służby, a także dolnośląscy quadowcy oraz detektyw Krzysztof Rutkowski.

RadioZET.pl