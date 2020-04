3,5-letni Kacperek wciąż zaginiony. Służby przerwały poszukiwania

3,5-letni Kacper zaginął w poniedziałek. Zgłoszenie o zaginięciu wpłynęło do służb około godziny 19. - Ojciec w trakcie przesłuchania wyjaśniał, że stracił dziecko z oczu. Gdy nie mógł go odnaleźć zawiadomił policję. Był pod wpływem alkoholu – mówiła we wtorek aspirant sztab. Anna Kublik-Rościszewska z policji w Bolesławcu.

Od tego momentu w akcji poszukiwawczej uczestniczą policjanci, strażacy, nurkowie żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Używany jest dron, policyjny helikopter, kamery termowizyjne oraz łodzie. Policjanci sprawdzają teren z psami tropiącymi. W sumie w akcji uczestniczy ponad 200 osób.

Rzeka Kwisa w obrębie poszukiwań 3,5-letniego Kacpra

Monika Kaleta z biura prasowego dolnośląskiej policji przekazała we wtorek wieczorem, że akcją poszukiwawczą objęto około 400 hektarów w Nowogrodźcu, okolicach, na terenach kolejowych i wzdłuż rzeki Kwisy.

Kwisa pojawiła się w jednej z pierwszych hipotez. Obawiano się, że dziecko mogło wpaść do rzeki, bo ta przepływa w pobliżu ogródków działkowych, gdzie Kacperek bawił się na niewielkim rowerku.

Wciąż nie natrafiono na żaden ślad, trop czy dowód, który łączyłby się z tą sprawą i pomógłby jakoś ukierunkować działania poszukiwawcze. Nadal szukamy w wielu miejscach i rożnymi metodami. Lata dron, strażacy przeszukują rzekę, a kolejne psy tropiące pomagają szukać śladu

- powiedziała policjantka. Do grupy poszukującej Kacpra dołączają kolejni funkcjonariusze, sprowadzone będą też dodatkowe psy tropiące i sprzęt.

We wtorek w sprawie ruszyło śledztwo. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prok. Tomasz Czułowski informował, że prokuratura prowadzi na razie postępowanie wyjaśniające w sprawie, a nie przeciwko konkretnej osobie i nie postawiła jeszcze nikomu zarzutów. Chodzi o art. 160 par. 2 Kodeksu karnego, który mówi, że "jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5". - Jak wiadomo, dziecko przebywało z ojcem. Jednak na razie prowadzimy wstępne czynności wyjaśniające w sprawie, a nie przeciwko konkretnej osobie. Nie postawiono nikomu zarzutów - mówił prok. Czułowski.

3,5-letni Kacperek zaginiony

Poszukiwany chłopczyk w chwili zaginięcia miał na sobie spodnie typu bojówki w kolorze czarnym i koszulkę z Myszką Miki. Dziecko może mieć przy sobie mały rowerek biegowy.

Osoby, które znają miejsce pobytu chłopca lub posiadają informacje pomocne w ustaleniu jego miejsca pobytu są proszone o kontakt z komendą w Bolesławcu pod numerem telefonu 75 6496 200 lub 201.

Zaginiony 3,5-letni Kacper ‧ fot. Policja ‧ fot. Policja

