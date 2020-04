3,5 letni Kacper zaginał w poniedziałek późnym popołudniem, kiedy razem z ojcem był na działce nad rzeką Kwisą w Nowogrodźcu. 34-letni Rafał B. tłumaczył, że nagle stracił dziecko z oczu. Wiadomo, że był pod wpływem alkoholu. Został zatrzymany, bo okazało się, że był poszukiwany do obycia kary w więzieniu za przestępstwo przeciwko mieniu. W środę usłyszał zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Grozi mu za to do 5 lat więzienia.

Tymczasem poszukiwania chłopca trwają. Akcję wznowiono w czwartek około godz. 9. Bierze w niej udział 50 policjantów.

Dzisiaj ponownie przeczesujemy teren rzeki, ale też dodatkowo tereny ogródków działkowych i tereny pobliskie. Na chwilę obecną płetwonurkowie policyjni sprawdzają odcinek rzeki od Nowogrodźca do Parzyc, późnej być może poszukiwania przeniosą się na inne części rzeki

- powiedziała w czwartek rano oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu asp. sztab. Anna Kublik-Rościszewska.

Dzień wcześniej poszukiwania skupiały się głównie na przeczesaniu koryta rzeki Kwisy, w pobliżu której doszło do zaginięcia chłopca. Do akcji włączyli się kontrterroryści z całej Polski specjalizujący się w poszukiwaniach podwodnych. Przez ponad 12 godzin płetwonurkowie przeszukiwali odcinek rzeki od Nowogrodźca do pobliskiej wsi Parzyce, gdzie znajduje się zapora i stopień wodny. By ułatwić przeszukanie rzeki, w środę obniżono w niej maksymalnie poziom wody. Do sprawdzenia dna rzeki wykorzystany został także robot podwodny.

Według policji i prokuratury dziecko niestety mogło wpaść do Kwisy. - Najbardziej prawdopodobna wersja wydarzeń jest taka, że dziecko, które przebywało razem z ojcem i w towarzystwie jeszcze jednej osoby na terenie ogródka działkowego, nie zostało przez niego upilnowane i być może doszło do wypadku i dziecko wpadło do rzeki. Natomiast okoliczności tej sprawy są nadal weryfikowane - powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prok. Tomasz Czułowski.

Zaginął 3,5-letni Kacper z Nowogrodźca

Poszukiwany chłopczyk w chwili zaginięcia miał na sobie spodnie typu bojówki w kolorze czarnym i koszulkę z Myszką Miki. Dziecko może mieć przy sobie mały rowerek biegowy.

Osoby, które znają miejsce pobytu chłopca lub posiadają jakiekolwiek informacje pomocne w ustaleniu jego miejsca pobytu są proszone o kontakt z komendą w Bolesławcu pod numerem telefonu 75 6496 200 lub 201.

fot. Policja

RadioZET.pl/PAP/Policja