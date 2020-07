Sekcje zwłok zamordowanych kobiet zostaną przeprowadzone w środę - przekazała Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Morderstwo 2 kobiet. Podejrzany miał 5 promili alkoholu

Do tej rodzinnej tragedii doszło w poniedziałkowy wieczór w Nowym Stawie obok Malborka. Nie są znane dokładne okoliczności morderstw. O zabójstwo podejrzany jest 51-letni mężczyzna. Gdy zatrzymała go policja miał ponad 5 promili alkoholu w organizmie, trafił do szpitala. "Tam jest pod dozorem policji" - przekazała prokurator Wawryniuk.

Według wstępnych ustaleń śledczych mężczyzna po zamordowaniu siostry oraz konkubiny wyszedł z domu i kupił w pobliskim sklepie butelkę wódki. Wypiął alkohol od razu i powiedział ekspedientce, że zamordował kobiety.

Sprzedawczyni poinformowała policję. Przesłuchanie zatrzymanego nie było możliwe - był kompletnie pijany, 51-latek zostanie przesłuchany, gdy jego stan zdrowia się poprawi.

RadioZET.pl/PAP