Koszmarne odkrycie w mieszkaniu. Strażacy natknęli się na zwłoki

Dramatyczne odkrycie w jednym z mieszkań w Nowym Tomyślu (województwo wielkopolskie). Strażacy, którym udało się wejść do zamkniętego lokalu, znaleźli tam zwłoki.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Tragedia miała miejsce w piątek, około godziny 18.00.

Zwłoki w mieszkaniu

Jak informuje portale naszemiasto.pl, w Nowym Tomyślu do jednego z mieszkań, znajdujących się na Placu Niepodległości, wezwano zastęp straży pożarnej.

Strażacy mieli wesprzeć działania policji. Funkcjonariusze nie mogli wejść do przedostać się do lokalu.Straż pożarna zadysponowała do akcji również drabinę hydrauliczną.

Kiedy strażacy weszli do mieszkania, ich oczom ukazał się tragiczny widok. Funkcjonariusze znaleźli zwłoki.

Policja na razie szerzej nie komentuje sprawy. Nie wiadomo także, jakiej płci była osoba, która zmarła w mieszkaniu. Na miejscu prowadzone są czynności operacyjne.

Według informacji, przekazanych portalowi naszemiasto.pl przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Tomyślu, wstępnie wykluczono udział osób z zewnątrz.

RadioZET.pl/naszemiasto.pl