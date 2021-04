Konferencja Michała Dworczyka dotyczyła nowego harmonogramu szczepień

Minister zapowiedział, że do 9 maja wszyscy chętni będą mieli e-skierowania na szczepienia

Od 28 kwietnia rusza rejestracja dla osób w wieku 30-39, które zgłosiły chęć zaszczepienia się; od 4 maja dla osób w wieku 18-29 lat

Konferencja Michała Dworczyka dotyczyła zmian w harmonogramie szczepień i rejestracji kolejnych roczników. - Do soboty realizujemy program przedstawiony dwa tygodnie temu. Od poniedziałku przyspieszamy. Od poniedziałku będziemy rozpoczynali rejestracje każdego dnia dwóch roczników. W związku z tym zaczynamy rocznik 1974 i 1975 - w poniedziałek 26 kwietnia - oświadczył szef KPRM we wtorek podczas konferencji prasowej.

Jak dodał, 7 maja, 8 i 9 maja - zostaną uruchomione po trzy roczniki. - To są najmłodsi Polacy, którzy mogą się szczepić. I de facto od 9 maja już wszyscy będą mieli wystawione e-skierowania, wszyscy będą mogli się rejestrować na kolejne terminy szczepień - powiedział Dworczyk.

We wtorek opublikowane zostanie także rozporządzenie dotyczące sytuacji ryzyka zmarnowania szczepionki. - Mówimy tutaj konkretnie o zapisie, że w sytuacji ryzyka niewykorzystania szczepionki dopuszcza się szczepienie osób powyżej 18. roku życia, a więc wprowadzamy pewne rozluźnienie - mówił pełnomocnik rządu ds. szczepień.

Konferencja Michała Dworczyka na temat harmonogramu szczepień na żywo

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w poniedziałek, że rząd chce, aby do 10 maja każdy obywatel powyżej 18. roku życia otrzymał e-skierowanie na szczepienie po to, aby od 10 maja uruchomić zapisy na szczepienia dla wszystkich chętnych dorosłych Polaków.

Szef KPRM pytany w poniedziałek w Polsat News, czy w nowym kalendarzu rejestracji na szczepienia będzie "kumulacja" osób z więcej niż jednego rocznika, odparł, że "bez wątpienia będzie to więcej roczników niż do tej pory". - Przedstawimy, którego dnia, które roczniki będą mogły rozpoczynać rejestrację. Nie możemy zrobić tego jednego dnia, ponieważ pula osób zainteresowanych byłaby tak duża, że żaden system teleinformatyczny by tego nie wytrzymał. Mamy już przygotowany podział na poszczególne dni i zaprezentujemy go jutro - dodał minister.

W poniedziałek ruszyły zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla 53-latków, którzy na początku roku nie wypełnili formularza zgłoszeniowego na szczepienie. Rejestracja odbywa się przez internet, infolinię 989, SMS-em pod numer 880-333-333 lub w punktach szczepień. Według obowiązującego kalendarza codziennie od 12 kwietnia do grupy rejestrujących dołącza kolejny, młodszy o rok rocznik. Od poniedziałku zapisywać może się już rocznik 1968 (53 lat), we wtorek będzie mógł to uczynić rocznik 1969 (52 lat), w środę rocznik 1970 (51 lat).

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP