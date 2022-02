Powrót do szkół szybciej niż po feriach jest możliwy? Rząd myśli o zmianach dotyczących obostrzeń, więc modyfikacjom mogłyby ulec także ustalenia dotyczące nauki zdalnej. Zdaniem rzecznika Ministerstwa Zdrowia Wojciecha Andrusiewicza w części województw może ona zostać skrócona.

Nauka zdalna do końca ferii, czyli do 27 lutego, dotyczy uczniów klas V-VIII i uczniów szkół ponadpodstawowych. Od wielu dni pojawiają się jednak głosy, że powrót do szkół w części województw, gdzie ferie już się skończyły, mógłby zostać przyspieszony.

Adam Niedzielski już zapowiedział, że po obradach sztabu kryzysowego planuje zmiany dotyczące walki z koronawirusem. Wariant Omikron, jest bardziej zakaźny, ale mniej zjadliwy i nie powoduje takiego obłożenia na oddziałach covidowych, jak jego poprzednie wersje.

Nauka zdalna zostanie skrócona? Rzecznik Ministerstwa Zdrowia wyjaśnia

Przypomnijmy, Przemysław Czarnek zapowiedział, że po sztabie kryzysowym razem z premierem i ministrem zdrowia rząd rozważa przyspieszenie powrotu starszych roczników do szkół. Chodzi o województwa, w których nauka zdalna trwałaby najdłużej, a które ferie miały w styczniu. Od 15 do 30 stycznia, odpoczywali uczniowie z woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

O kwestię skrócenia nauki zdalnej pytany był w programie "Sedno Sprawy" w Radiu Plus rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jak zaznaczył, „możliwa jest swego rodzaju hybryda”. - Nie mówię tu o hybrydowym nauczaniu w każdej szkole, ale o hybrydzie ogólnopolskiej. Niewykluczone, że w części województw ten powrót będzie możliwy, a w części – nie. Pod uwagę będziemy brali wszystko – oświadczył.

Jak dodał, istotne przy podjęciu ostatecznej decyzji będą: skala zakażeń w danym województwie, liczba ognisk koronawirusa w szkołach oraz sytuacja pod kątem zleceń z POZ i hospitalizacji. - Nie jest wykluczone, że w ograniczonym zakresie ten powrót się odbędzie. Decyzję podejmą wspólnie ministrowie Niedzielski i Czarnek – podsumował.

