Szkoły znów mogą składać wnioski o dofinansowanie wycieczek z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki "Poznaj Polskę". Resort Przemysława Czarnka zamierza przeznaczyć na dofinansowanie wycieczek blisko 10 mln zł, ale muszą to być wycieczki do miejsc wybranych przez MEiN, np. do tych związanych kardynałem Wyszyńskim.

Ministerstwo Edukacji i Nauki wznawia i przedłuża nabór wniosków do programu "Poznaj Polskę". Na dofinansowanie wycieczek w ramach wznowionego naboru przeznaczamy dodatkowo blisko 10 mln zł! Zapraszamy do udziału! – przypomina resort w poniedziałek na Twitterze.

„Chciałbym, aby młodzi ludzie, którzy w przyszłości będą decydować o losach naszego kraju, znali polską kulturę, szanowali język i dziedzictwo narodowe, a przede wszystkim dorastali w poczuciu dumy z bycia Polakami” - tak w liście do dyrektorów szkół i nauczycieli minister edukacji Przemysław Czarnek tłumaczył powstanie programu "Poznaj Polskę". Więcej o programie MEiN w praktyce pisaliśmy w artykule: MEiN dopłaci do patriotycznych wycieczek. Szkoły: My jedziemy na Euroweek.

"Poznaj Polskę" - co mówi Ministerstwo Edukacji o swoim programie?

Jak podaje MEiN, łącznie na program "Poznaj Polskę" w 2021 r. zostanie wydane około 25 mln zł. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Polskiego Ładu. Resort edukacji i nauki informuje, że przyjmowanie wniosków odbędzie się w trybie ciągłym aż do wyczerpania pieniędzy. Decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki.

W ramach programu "Poznaj Polskę" szkoły mogą otrzymać dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie nauczycieli i wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego.

Wsparcie może być przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia uczestników wyjazdu. Szkoła otrzyma dofinansowanie w wysokości do 80 proc. planowanych kosztów wycieczki, w tym jednodniowej – do 5 tys. zł, dwudniowej – do 10 tys. zł, trzydniowej – do 15 tys. zł.

W wyjazdach będą mogli uczestniczyć uczniowie z trzech grup wiekowych: I grupa – klasy I-III ze szkół podstawowych, II grupa – klasy IV-VIII ze szkół podstawowych, III grupa – szkoły ponadpodstawowe. Dla każdej z tych grup Ministerstwo Edukacji i Nauki, we współpracy z ekspertami, opracowało plany wycieczek uwzględniające konkretne punkty edukacyjne dostosowane do wieku i poziomu rozwoju uczniów.

RadioZET.pl/PAP: Danuta Starzyńska-Rosiecka