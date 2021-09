MEiN uruchamia nowy projekt. "Dzieci wrócą do domu i będą wiercić rodzicom dziurę w brzuchu"

Turystyczna Szkoła to nowy projekt Ministerstwa Edukacji we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz Polską Organizacją Turystyczną. Program ma zachęcić dzieci, aby podróżując, poznawały swój kraj. Mobilne Centrum Edukacji co kilka dni ma być przewożone w inne miejsce - tak, aby mogli z niego skorzystać uczniowie z całej Polski.

Turystyczna Szkoła, czyli Mobilne Centrum Edukacji to multimedialna i interaktywna prezentacja polskich atrakcji turystycznych. Projekt jest skierowany do dzieci, młodzieży i nauczycieli, a pośrednio także do rodziców. Inauguracja projektu odbyła się w Zespole Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem.

- W Polsce mamy wiele atrakcji turystycznych na wysokim poziomie. Często znajdują się one bardzo blisko naszego miejsca zamieszkania, z czego nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Mobilne Centrum Edukacji - Turystyczna Szkoła jest kolejnym projektem, który podobnie jak Polski Bon Turystyczny ma na celu wspieranie i promowanie krajowej turystyki – tak mówił o nowym pomyśle rządu wiceszef Ministerstwa Rozwoju i Technologii Andrzej Gut-Mostowy.

Turystyczna Szkoła zachęci dzieci do podróżowania? "Zaszczepimy bakcyla"

Mobilne Centrum Edukacji - Turystyczna Szkoła (MCETS), o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna, jesienią będzie odwiedzać szkoły podstawowe w całym kraju, niezależnie od ich wielkości czy usytuowania. Program ma zachęcić i motywować młodych ludzi, aby podróżując, poznawali swój kraj, a także kształcili się w zawodach związanych z branżą turystyczną.

- Chcemy docierać z opowieścią o polskich walorach turystycznych do szkół w całym kraju, a przy tym edukować dzieci i młodzież. Liczymy na to, że dzieci zachęcone tym, co zobaczą, wrócą do domu i będą wiercić rodzicom przysłowiową dziurę w brzuchu, żeby je zabrali lub wysłali na wycieczkę. Jestem przekonany, że w ten sposób zaszczepimy bakcyla podróżowania w młodym pokoleniu – mówił Rafał Szlachta, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Zajęcia są dopasowane do dwóch grup wiekowych: dzieci z klas I-III oraz uczniów klas IV-VIII. Przestrzeń jest podzielona na kilka stref, a na wejściu gości wita humanoidalny robot. Dzieci będą mogły skorzystać m.in. z aplikacji wykorzystujących augmented reality (rzeczywistość poszerzona, system łączący świat rzeczywisty z generowanym komputerowo - red.), stołów multimedialnych, tabletów z aplikacjami, a także rozwiązań virtual reality pozwalających na wirtualne zwiedzanie.

Nie zabraknie tradycyjnych gier i zabaw, takich jak kompletowanie plecaka turystycznego, testowanie sprzętu rekreacyjnego, kompletowanie apteczki turystycznej czy nauka korzystania z kompasu. Jedna ze stref została przygotowana przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratownicze (GOPR). Ratownicy zapoznają w niej młodych turystów z zasadami zachowania w górach oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Na stronie internetowej programu można wyszukać atrakcje turystyczne w każdym zakątku naszego kraju i znaleźć wiele inspiracji związanych z organizacją jednodniowych wycieczek szkolnych czy zielonych szkół oraz rodzinnymi wycieczkami i wakacyjnymi wyjazdami. Za wszystkie, jeśli tylko obejmują one co najmniej dwie atrakcje z tej oferty, rodzice mogą zapłacić bonem turystycznym.

RadioZET.pl/gov.pl/Polska Organizacja Turystyczna/Facebook