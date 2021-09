Wpadka Andrzeja Dudy na inauguracji roku szkolnego. Pomogła Pierwsza Dama

Andrzej Duda zaapelował 1 września w Kruszewie do rodziców, by nie zwlekali ze szczepieniami dzieci. Prezydent mówił także, że według jego najnowszej wiedzy w szkole nie będzie lockdownu.

- Z wielką radością usłyszałem od pana premiera, że nie przewiduje lockdownu szkolnego, że wszystko wskazuje na to, iż w wyniku postępującego programu szczepień nie będzie takiej potrzeby - mówił.

Wpadka Andrzeja Dudy. Interweniowała Agata Kornhauser-Duda

W pewnym momencie prezydent, przemawiając do nauczycieli i dzieci zgromadzonych w szkole podstawowej im. Papieża Jana Pawła II, zaliczył wpadkę. - Bardzo dziękujemy za to zaproszenie i cieszymy się, że mogliśmy wybrać właśnie Kruszew i tę szkołę, po to, żeby rozpocząć rok szkolny 2001/2002 - powiedział Andrzej Duda.

Jak słychać na nagraniu, prezydent pomylił datę. Na szczęście u boku głowy państwa stała Pierwsza Dama, która od razu wychwyciła błąd. Andrzej Duda roześmiał się i szybko się poprawił.

Dalsza część wystąpienia przebiegła bez zakłóceń. Prezydent życzył, żeby rok szkolny przebiegł spokojnie, a dzieci z radością i uśmiechem spotkały się na jego końcu, po pełnym przejściu programu nauczania. - Żeby to był dobry rok szkolny - mówił prezydent Duda.

Agata Kornhauser-Duda zauważyła z kolei, że to dzieci są bohaterami tego dnia. - Wróciliście z zasłużonego wypoczynku. Mam nadzieję, że był to dobry wypoczynek, że mieliście okazję do wypoczynku aktywnego - na świeżym powietrzu, że mieliście okazje do towarzyskich spotkań - zaznaczyła.

Para prezydencka obejrzała też akademię szkolną, w której dzieci przypomniały historię szkoły, wysłuchali występów wokalnych uczniów. Po krótkim spotkaniu z nauczycielami Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda pozowali przed szkołą do pamiątkowych zdjęć z poszczególnymi klasami kruszewskiej podstawówki.

