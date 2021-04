Sondaż: Solidarna Polska Ziobry i Porozumienie Gowina bez PiS-u nie istnieją

Na pytanie o to, na którą partię oddałbyś głos, gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę 35,77 proc. badanych odpowiedziało, że na PiS. Na drugim miejscu znalazła się Polska 2050 Szymona Hołowni, na którą zagłosowałoby 21,91 ankietowanych. 17,34 proc. oddałoby swój głos na Koalicje Obywatelską, a 10,08 na Lewicę. Z kolei na Konfederację zagłosowałoby 8,64 proc. badanych, a najmniej głosów zdobyłoby PSL - 5,14 proc.

Wyniki zmieniłyby się, gdyby ugrupowania tworzące Zjednoczoną Prawicę startowały oddzielnie. W takim wypadku PiS zdobyłby 33,89 proc. głosów, Polska 2050 Szymona Hołowni - 21,38 proc., KO - 16,86 proc., Lewica 9,66 proc., Konfederacja 8,89 proc., a PSL - 5,58 proc. Najmniejsze poparcie uzyskałyby Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry - 1,63 proc. oraz Porozumienie Jarosława Gowina - 0,95 proc.

– To jest wielki triumf Jarosława Kaczyńskiego, który ma monopol na prawicy [...] Zjednoczona Prawica to jest tylko PiS. To jest sytuacja, w której ramion PiS uwiesiło się dwóch polityków, którzy potraktowali PiS jako podwózkę do władzy – powiedział w rozmowie z ''Super Expressem'' prof. Kazimierz Kik, politolog.

Badanie zrealizował Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu" w dniu 20 kwietnia na reprezentatywnej próbie 1066 dorosłych Polaków.

RadioZET.pl/Super Express/PAP