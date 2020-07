Nubia celebrytką wśród pum. Tłumy w chorzowskim zoo, zwierzę robi furorę

Nubia to puma należąca wcześniej to Kamila Stanka. Mężczyzna nie zgodził się z decyzją sądu, który uznał, że dzikie zwierzę należy oddać do zoo w Poznaniu. Właściciel pumy uciekł z nią do lasu. Ostatecznie dziki kot został przekazany do chorzowskiego zoo. Tam Nubia niewątpliwie robi furorę.