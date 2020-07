Druga tura wyborców prezydenckich odbędzie się w niedzielę 12 lipca w godzinach od 7 do 21. Wybory prezydenckie 2020 odbędą się w formie mieszanej – tradycyjnie w lokalach wyborczych oraz korespondencyjnie dla chętnych.

O północy z piątku na sobotę rozpoczęła się cisza wyborcza przed drugą turą wyborów prezydenckich. Potrwa do końca głosowania - do godz. 21 w niedzielę.

O. Tadeusz Rydzyk o wyborach na Jasnej Górze

W 29. Pielgrzymce Rodziny Radia Maryja w Częstochowie uczestniczyło kilkanaście tysięcy osób - w tym roku frekwencja była niższa niż w ubiegłych latach, a w związku z niedzielnymi wyborami prezydenckimi uroczystości, zwykle dwudniowe, zostały ograniczone do jednego dnia. Na Jasnej Górze pojawili się m.in. członkowie rządu: minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, minister rodziny i pracy Marlena Maląg, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i minister środowiska Michał Woś, liczni wiceministrowie, a także europarlamentarzyści, wśród nich Ryszard Czarnecki, Anna Zalewska i Beata Kempa oraz posłowie - wśród nich Antoni Macierewicz.

Uczestniczący w pielgrzymce wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapewniał, że udział w wyborach jest bezpieczny. - Zachęcamy do udziału w wyborach wszystkich. Naprawdę, te wybory są bezpieczne, nie ma zagrożenia, że tam się zakazimy. Idźmy do wyborów, wybierzmy zgodnie z naszym sumieniem i z naszą wiarą - zachęcał z jasnogórskiego Szczytu wiceminister.

Ale sumienie porządne, a nie takie zepsute. Znam takiego jednego - później został prezydentem - to mówił tak: ja mam czyste sumienie. A myśmy dodawali: bo nieużywane

- dopowiedział prowadzący rozmowę z wiceministrem dyrektor toruńskiej rozgłośni, o. Tadeusz Rydzyk.

O. Tadeusz Rydzyk dopytywał też uczestników pielgrzymki, czy w ich regionach wierni wrócili już do kościołów po pandemii koronawirusa, przytaczając dane, według których do kościołów wróciło jedynie ok. 30 proc. wiernych.

To znaczy, że masoneria zbiera owoce. Dlatego my, katolicy wiemy, co mamy robić

- powiedział, zachęcając wszystkich, by wracali do kościołów po epidemii i przekonywali do tego innych.

W kontekście zbliżających się wyborów o. Rydzyk nawiązał także do problematyki wychowania dzieci oraz LGBT. - Jutro się okaże, za czym jesteście, za czym jest Polska. Uchowaj Boże, żeby nie stała się Polska jak gdzie indziej - mówił. Dyrektor Radia Maryja ocenił, że "trzeba pomóc jutro".

Bo niewiele się zmienia (w odniesieniu do czasów św. Benedykta - red.), tylko inni barbarzyńcy działają, bo diabeł istnieje

- mówił o. Rydzyk.

Radio Maryja to ogólnopolska katolicka rozgłośnia radiowa, założona 8 grudnia 1991 r. Należy do Prowincji Warszawskiej Redemptorystów. W ciągu minionych lat działalności przy Radiu Maryja powstały Telewizja Trwam, Nasz Dziennik, miesięcznik "W Naszej Rodzinie", a także Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Fundacja "Lux Veritatis" i Fundacja "Nasza Przyszłość".

