Obchody Dnia Zwycięstwa w Warszawie. Rosjanie podjęli decyzję

W sobotę wieczorem na stronie ambasady Rosji pojawiło się oświadczenie. "Ambasada Federacji Rosyjskiej w RP z głęboką przykrością informuje, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej »nie rekomendowało« przeprowadzenia ceremonii złożenia wieńców i kwiatów na Cmentarzu-Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie (ul. Żwirki i Wigury) oraz akcji »Nieśmiertelny Pułk« w dniu 9 maja 2022 r." - czytamy w komunikacie.

Ambasada Rosji zmienia plany ws. organizacji Dnia Zwycięstwa w Warszawie

Według Rosjan strona polska "powołała się na to, że wskazane wydarzenia rzekomo są związane z rosyjską operacją specjalną na Ukrainie i sprzeczne z polskim Kodeksem Karnym (»publiczne nawoływanie do wszczęcia wojny napastniczej«, »propaganda faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju« — i to o obchodach rocznicy Zwycięstwa nad faszyzmem, dzięki któremu dziś istnieje Państwo Polskie! — »nawoływanie do nienawiści«) oraz z prawem polskim (zakaz używania symboli »wspierających agresję rosyjską«)".

"Ambasada uważa taką interpretację naszej tradycyjnej uroczystości z okazji Dnia Zwycięstwa za absurdalną i nieuzasadnioną, jednak w obecnej sytuacji nie możemy liczyć na to, że władze polskie zapewnią właściwy porządek publiczny w czasie jej przeprowadzenia. W związku z tym, żeby nie narażać jej uczestników spośród obywateli polskich i rodaków rosyjskich na zagrożenie ich bezpieczeństwa i ryzyko prześladowań pod fałszywymi pretekstami, rosyjska placówka dyplomatyczna postanowiła tym razem zrezygnować z ceremonii składania wieńców i kwiatów oraz akcji »Nieśmiertelny Pułk« w trybie tradycyjnym" - poinformowano.

"Niemniej jednak Ambasador Rosji w Polsce Sergey Andreev złoży wieniec na Cmentarzu-Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie zgodnie z planem 9 maja 2022 r. o godz. 12.00" - brzmi treść oświadczenia.

Spór władz Warszawy z MSZ

Planom rosyjskiej ambasady przeciwstawił się prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. W sobotę napisał na Twitterze, że ambasada Rosji chce uczcić 9 maja w Warszawie i o wsparcie zwróciła się do MSZ. "Stanowczo się temu sprzeciwiam. Żadna polska instytucja publiczna nie powinna do tej inicjatywy przyłożyć ręki. Więcej - powinno się jej zakazać. Nie ma mojej zgody na święto agresora w Warszawie" - napisał Trzaskowski. Do wpisu załączył skan pisma do szefa MSZ Zbigniewa Raua w tej sprawie.

"MSZ nie planował udzielać ambasadzie Rosji wsparcia przy organizacji uroczystości 9 maja i takiego wsparcia nie udzieli, w odpowiedzi na notę przekazaliśmy ambasadzie Rosji nasze negatywne stanowisko" - przekazał w sobotę wiceszef MSZ Marcin Przydacz. "Uprzejmie też informuję pana prezydenta, że MSZ RP nie jest organem władnym do zakazywania uroczystości na terenie Warszawy. W przypadkach prawem przewidzianych może to zrobić prezydent miasta Warszawy" - napisał Przydacz.

Do sprawy odniósł się w sobotę w Polsat News wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, który podkreślił, że nikt nie zamierzał wydać takiej zgody. - Nie jest prawdą, żeby jakiekolwiek ministerstwo, czy instytucja państwa wydawała zgodę na tego typu wydarzenia. Powiem więcej, żadna ze służb dbających o bezpieczeństwo nie wesprze tego typu organizacji działań - powiedział. Jednocześnie przyznał, że prośba o takie wsparcie rzeczywiście wpłynęła.

- Mamy sytuację, kiedy mamy tuż za polską granicą wojnę i potrzebujemy w tej chwili wspólnie - jako rząd, samorząd, wszyscy politycy - stanąć ponad politycznymi podziałami i rozwiązywać problemy. Jeżeli ktoś tworzy te problemy tam, gdzie ich nie ma to w moim przekonaniu nie działa propaństwowo - ocenił.

Obchodzony 9 maja Dzień Zwycięstwa jest dla Rosjan najważniejszym świętem państwowym. Co roku na pl. Czerwonym w Moskwie odbywa się tego dnia parada wojskowa z udziałem kilkunastu tysięcy żołnierzy, zaproszonych gości i obywateli tego państwa. Zachodni urzędnicy sądzą, że Władimir Putin wykorzysta znaczenie symboliczne i wartość propagandową tego dnia, by ogłosić sukces militarny na Ukrainie, znaczne nasilenie działań wojennych albo obie te rzeczy.

RadioZET.pl/PAP

