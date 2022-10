Oborniki. 16-letni Filip popełnił samobójstwo? Na jaw wychodzą tragiczne szczegóły

Zaginiony 16-letni Filip z Obornik został znaleziony martwy przy wieży telekomunikacyjnej w Uścikowie w województwie wielkopolskim. Poszukiwania nastolatka trwały dwa dni. Wiele wskazuje na to, że popełnił samobójstwo.

Śmierć 16-letniego Filipa z Obornik

Okoliczności śmierci Filipa wyjaśnić ma śledztwo wszczęte przez miejscową prokuraturę. Prokurator Rejonowy w Obornikach Katarzyna Sil-Szułczyńska przekazała we wtorek, że na środę zaplanowana została sekcja zwłok 16-latka.

Prokurator potwierdziła, że postępowanie dotyczy możliwości popełnienia przestępstwa namowy lub pomocy do samobójstwa. Sprawę pod nadzorem prokuratury bada policja.

Rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak powiedział, że policja w Obornikach nie otrzymała wcześniej żadnych sygnałów o ewentualnym nękaniu 16-latka. Takie informacje nie wpłynęły ani od bliskich chłopca, ani od jego szkoły.

Oborniki. 16-letni Filip był nękany przez rówieśników?

"Głos Wielkopolski" rozmawiał z matką jednego z uczniów, który uczęszczał z Filipem do szkoły. Kobieta przyznała, że na początku roku szkolnego rodzice zostali poinformowani o przypadkach nękania nastolatka przez jego kolegów.

"Na wywiadówce wychowawczyni opowiedziała nam, że jeden z chłopców próbował popełnić samobójstwo. Uratował go jednak jeden z jego kolegów. Poinformowała nas, że szkoła zawiadomi o wszystkim policję i zorganizuje pogadankę zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. Do takiego spotkania jednak nie doszło" – ujawniła.

Lokalne media podały też, że według relacji niektórych uczniów i rodziców Filip był zakochany w jednej z uczennic. Zawód miłosny mógł pchnąć go do samobójstwa. Według prawa kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności do lat pięciu.

Myśli samobójcze – gdzie szukać wsparcia?

22 594 91 00 – antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji (czynny w każdą środę – czwartek od 17.00 do 19.00);

– antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji (czynny w każdą środę – czwartek od 17.00 do 19.00); 116 123 – telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym (poniedziałek-piątek od 14:00-22:00);

– telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym (poniedziałek-piątek od 14:00-22:00); 116 111 – telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (czynny 7 dni w tygodniu, 24h na dobę).

RadioZET.pl/PAP