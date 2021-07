Będą obostrzenia dla niezaszczepionych? "Nie wykluczamy dalej idących kroków"

Jeśli czwarta fala pandemii będzie poważnym zagrożeniem, to nie wykluczamy dalej idących kroków - zapowiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Na konferencji w Gdańsku nawiązał do pomysłów na obostrzenia z krajów Europy Zachodniej. Przyznał też, że obecnie rząd rozważa obowiązkowe szczepienia w służbie zdrowia.

Mateusz Morawiecki był pytany w poniedziałek na konferencji prasowej w Gdańsku o przygotowanie państwa na kolejną falę zachorowań na Covid-19. Konkretnie – planowane przez rząd obostrzenia w trakcie pogarszającej się sytuacji epidemicznej.

Premier odpowiedział, że ta kwestia jest obecnie przedmiotem debat rządu i Rady Medycznej. – W najbliższych dniach będziemy wypracowywać koncepcje dalej idące – stwierdził.

Zachęty do szczepień i obostrzenia w czasie fali zakażeń. Premier: "Nie wykluczamy dalej idących kroków"

Morawiecki zaznaczył jednak, że chodzi nie tylko o obostrzenia, ale i częściowy przymus szczepień. – Jeśli nadal będzie taka sytuacja, że czwarta fala pandemii będzie bardzo poważnym zagrożeniem, to nie wykluczamy dalej idących kroków – dodał. Przywołał w tym miejscu przykład innych państw europejskich, stwierdzając, że niektóre z nich stosują rozwiązanie polegające na obowiązkowych szczepieniach w służbie zdrowia.

– Służba zdrowia w szczególności powinna być uodporniona na Covid-19, bo to nasi lekarze, pielęgniarki, ale nie tylko, bo też diagności, laboranci, służą pacjentom, obywatelom. Obywatel, przychodząc do szpitala, czy do placówki zdrowia, musi mieć względną pewność, że nie zostanie zakażony – powiedział szef rządu. Przypomniał, że ok. 90 proc. lekarzy jest już zaszczepionych. Przyznał też, że wysoki współczynnik szczepień dotyczy też pracowników innych specjalności w służbie zdrowia. Dlatego ocenił, że w tym przypadku "margines ryzyka jest niewielki". – Ale taki wariant (obowiązkowego szczepienia w służbie zdrowia, przyp.) rozważamy – dodał.

Po ataku na punkt szczepień. "Naganna agresja wokół fundamentalnego tematu"

W kontekście niedawnego ataku antycovidowców na punkt szczepień w Grodzisku przyznał, że nie ma zgody państwa na naganną agresję. – To bardzo naganna agresja i niestety ten, nazywający tak siebie, ruch antyszczepionkowy, doprowadza do niepotrzebnego podgrzania emocji w Polsce wokół tematu, który jest absolutnie fundamentalny – mówił Morawiecki.

99 procent osób, które dzisiaj umierają, to osoby niezaszczepione. Czy potrzeba bardziej wyrazistych danych? Czy potrzeba jeszcze bardziej oczywistego wniosku, ile dobrego dzisiaj na świecie doświadczamy dzięki szczepieniom, a ile złego może się stać, jeżeli powstrzymamy od szczepień ileś tysięcy i milionów osób. Nie róbmy tego, bardzo gorąco apeluję premier Mateusz Morawiecki

Premier zapowiedział też, że rząd będzie wdrażał kolejne zachęty do szczepień przeciw Covid-19, powiązane z tymi, które wdrażają państwa Europy Zachodniej. - Będziemy też budowali procedury, które będą zharmonizowane z tym, co jest wprowadzane w Europie Zachodniej – powiedział mówił w Gdańsku premier Morawiecki. To oznaczałoby, że jesienią Polska może postawić na rozwiązania zastosowane we Francji, która od września wprowadza obostrzenia dla niezaszczepionych przeciw Covid-19 w restauracjach, kinach itp. Przez państwo przetaczają się manifestacje antycovidowców, którzy ostro sprzeciwiają się obostrzeniom i idei tzw. paszportów covidowych.

