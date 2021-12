Limity dla wiernych w kościołach. Pasterka w tym roku nie dla wszystkich?

Księża apelują o zachowanie zasad bezpieczeństwa w kościołach na święta. Ich również dotyczy limit 30 proc. zajętych miejsc oprócz osób zaszczepionych. Ale duchowni nie sprawdzają certyfikatów covidowych przed wejściem. Rzecznik archidiecezji wrocławskiej ks. Rafał Kowalski zwrócił się do wiernych, aby nie wchodzili do środka, gdy widzą, że w kościele jest już tłum ludzi.

W archidiecezji wrocławskiej zapadła decyzja o tym, że księża nie sprawdzają certyfikatów covidowych przed wejściem, ewentualnie proszą o deklaracje o szczepieniu od wiernych. Kościołów też dotyczy limit 30 proc. zajętych miejsc oprócz osób zaszczepionych. Część osób może zostać przed kościołami.

Obostrzenia w Wigilię. Pasterka online czy przed kościołem?

- Będziemy musieli zadbać o to, żeby zrobić odpowiednie nagłośnienie terenów przykościelnych. Wiem też, że niektóre parafie chcą zorganizować to w ten sposób, że na terenach przykościelnych postawią ogrzewacze - powiedział w rozmowie z Radiem ZET ks. Rafał Kowalski. Duchowny zapewnia, że księża mają dbać o zachowanie dystansu, noszenie masek i dezynfekowanie ławek między nabożeństwami.

- Przepisy, dekrety, prośby, one nie zastąpią nam tego, żebyśmy podeszli do tego ze zdrowym rozsądkiem. Jeżeli widzę, że w kościele jest już tłum ludzi, no to nie pcham się tam. W kościołach, choćby ze względu na miłość bliźniego, każdy powinien taką prośbę zrozumieć - stwierdził ks. Kowalski.

W niektórych kościołach będzie po kilka pasterek - tak żeby uniknąć tłumów. Pasterkę można obejrzeć też online. Wiele parafii w Polsce transmituje nabożeństwa na żywo.

