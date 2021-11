Rząd wprowadzi obostrzenia w reakcji na kolejny rekord zakażeń? Wiceminister zdrowia komentuje

Obostrzenia w walce z koronawirusem to następny krok rządu w reakcji na wzrost zakażeń? W piątek zbiera się zespół zarządzania kryzysowego pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego. - W tej chwili nie planujemy wprowadzenia dodatkowych obostrzeń. Raczej będziemy koncentrować się na egzekwowaniu tych, które funkcjonują – poinformował wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska.

Koronawirus w Polsce nie słabnie. W piątek, jeszcze przed podaniem oficjalnych statystyk, Adam Niedzielski przekazał nowe, niepokojące dane dotyczące liczby zakażeń. Znów odnotowano rekord podczas czwartej fali. Dziś obradować będzie zespół zarządzania kryzysowego, a szef resortu zdrowia przedstawi bieżącą sytuację epidemiczną w kraju.

Obostrzenia w walce z koronawirusem. Waldemar Kraska zabrał głos

Czy rząd wprowadzi zatem obostrzenia? Na to pytanie odpowiedział w piątek w TVP1 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. - W tej chwili nie planujemy wprowadzenia dodatkowych obostrzeń. Raczej będziemy koncentrować się na egzekwowaniu tych, które funkcjonują – powiedział. Dopytywany o apogeum liczby zakażeń, Kraska podkreślił, że najbardziej pesymistyczne scenariusze zakładają liczbę rzędu 35-40 tys. dziennie, a szczyt zakażeń w tej fali może nastąpić na przełomie listopada i grudnia.

Pytany o ewentualne zamknięcie szkół, wiceszef resortu zdrowia zapewnił, że rząd będzie chciał utrzymać w najbliższym czasie naukę stacjonarną. - Chcemy utrzymać naukę w sposób tradycyjny – mówił Kraska i akcentował przy tym aspekt psychologiczny przebywania dzieci z rówieśnikami w szkole. Kraska przyznał, że w szkołach w woj. lubelskim, mazowieckim i podlaskim pojawiają się ogniska i poinformował, że jest ich obecnie około tysiąca. Wiceszef resortu zdrowia poinformował ponadto, że baza łóżek dla chorych na COVID-19 wynosi obecnie w Polsce niecałe 14 tys. miejsc, z czego zajętych jest 9 tys.

Pierwszy pacjent trafi do szpitala tymczasowego na Okęciu

Kraska poinformował także, że w piątek o godz. 16.00 pierwszy pacjent trafi do szpitala tymczasowego na warszawskim Okęciu. - Otwieramy nowe placówki, także szpital tymczasowy dzisiaj zostanie otwarty o 16.00 na Okęciu, gdzie pierwszy pacjent trafi – powiedział Kraska.

Pytany o dopuszczenie przez Wielką Brytanię do użycia opracowanej przez firmę Merck tabletki (molnupiravir), która leczy COVID-19, wiceszef MZ odparł, że UE wchodzi w program zakupów podobny do zakupu szczepionek. - W ten program także jako Polska wchodzimy, będziemy w tym programie uczestniczyć – mówił Kraska. - Czekamy na zatwierdzenie tego leku przez Europejską Agencję Leków i jeżeli będzie zatwierdzony, to oczywiście także w Polsce ten lek się pojawi – dodał.

RadioZET.pl/PAP - Mateusz Roszak