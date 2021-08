Obostrzenia jednak dla wszystkich? Zaszczepieni unikną tylko części restrykcji

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia pytany na wtorkowej konferencji prasowej, jakie obostrzenia mogą zostać wprowadzone w wypadku narastania czwartej fali epidemii Covid-19, ujawnił, że jednym z pierwszych rozwiązań może być zaostrzanie limitów w miejscach publicznych.

– W skupiskach ludzkich, czyli kinach, kawiarniach. A co dalej? Działania będą podejmowane zgodnie z konsekwencją rosnących zakażeń, o ile taka konsekwencja nastąpi - wyjaśnił Wojciech Andrusiewicz.

Zaszczepieni będą wyłączeni z części obostrzeń

Rzecznik MZ podkreślił, że rekomendacja ministra zdrowia jest taka, że obostrzenia wprowadzane są dla wszystkich na danym obszarze. - Ale, co logiczne, osoby zaszczepione, które są osobami bezpiecznymi, będą z części tych obostrzeń na pewno wyjmowane - dodał.

Andrusiewicz tłumaczył, że osoby zaszczepione w pewnych aspektach już dzisiaj są inaczej traktowane. Przypomniał, że obecnie obowiązuje limit 75 proc. obłożenia w hotelach, a osoby zaszczepione są z niego zwolnione.

Obostrzenia na jesień. Rząd wyznaczy nowe czerwone i żółte strefy

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział we wtorek, że w razie czwartej fali koronawirusa w Polsce przy wprowadzaniu ewentualnych obostrzeń Polska zostanie podzielona na strefy: zieloną, żółtą i czerwoną, które miałyby być definiowane na poziomie powiatów.

Rząd planuje ponadto "przeskalowanie" liczby zakażeń i podniesienie progów zakażeń - dla strefy żółtej - z 6 do 12 przypadków zakażeń na 10 tys. mieszkańców, a czerwonej - z 12 do 24. Minister zdrowia zastrzegł, że to na razie wstępne założenia.

RadioZET.pl/PAP - Mikołaj Małecki