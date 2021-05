Będą zmiany w obostrzeniach. Kiedy konferencja premiera i ministra zdrowia?

Nowe obostrzenia na czerwiec 2021? Możliwe. Kolejne luzowanie obostrzeń od 5 czerwca sugerował już kilka dni temu minister zdrowia Adam Niedzielski, w poniedziałek o zbliżających się kolejnych zmianach w restrykcjach mówił z kolei wiceszef resortu Waldemar Kraska.

Kiedy konferencja premiera i ministra zdrowia ws. obostrzeń?

Jak przekazał Kraska na antenie Polskiego Radia 24, następny harmonogram luzowania obostrzeń zostanie przedstawiony przez rząd w ciągu dwóch tygodni. Konferencji premiera lub ministra zdrowia ws. obostrzeń możemy się więc spodziewać jeszcze przed weekendem czerwcowym.

Zapowiedź kolejnych zmian w obostrzeniach ma związek ze spadkami liczby zakażeń w Polsce, co przekłada się na liczbę osób, które trafiają do szpitali. - Tych osób jest coraz mniej. Widoczny jest już także efekt masowych szczepień – dodał wiceszef MZ.

Jak mówił, malejąca liczba zakażeń z jednej strony go cieszy, „ale z drugiej strony martwi to, że jednak niektórzy, którzy nie są zaszczepieni, uznali, że już nie ma epidemii, że nie ma potrzeby się szczepienia”. - To powoduje, że ta chęć szczepienia w jakiś sposób zmalała. Tutaj będziemy na pewno akcje promocyjne wzmagać. I to w tym tygodniu ogłosi pan minister Michał Dworczyk - zapowiedział Kraska.

Wiceminister zdrowia podkreślał, że według epidemiologów nowych zakażeń może być więcej. - To właśnie z tej grupy osób niezaszczepionych będą rekrutowały się te osoby, które zachorują i trafią do polskich szpitali – zaznaczył w poniedziałek Kraska.

Obostrzenia od 29 maja zostaną poluzowane

Przypomnijmy, że zgodnie z rozporządzeniem rządu i przedstawionym wcześniej harmonogramem 29 maja spodziewamy się kolejnego luzowania obostrzeń. Od soboty dania będą mogły być serwowane również wewnątrz lokalu gastronomicznego.

Wesela i inne imprezy okolicznościowe będą mogły się odbywać przy limicie 50 osób (nie wliczając osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19). Swoja działalność rozpoczną też obiekty sportowe, z zachowaniem limitów i reżimu.

Koronawirus w Polsce 24 maja

Przypomnijmy, że 24 maja Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wykryciu mniej niż tysiąca nowych zakażeń, co nie zdarzyło się w naszym kraju od września ubiegłego roku. To dokładnie 559 nowych przypadków i 17 zgonów spowodowanych COVID-19.

Łącznie od 4 marca ubiegłego roku, gdy wykryto pierwszy przypadek SARS-CoV-2, potwierdzono go u 2 866 181 osób. Zmarło 72 945 chorych z COVID-19.

RadioZET.pl/PAP/PR 24