Obostrzenia będą luzowane już w czerwcu, a do limitów nie będą wliczać się zaszczepieni. Pierwsze luzowanie restrykcji przed wakacjami nastąpi już w niedzielę 13 czerwca, kolejne niemal dwa tygodnie później, 26 czerwca. Szczegółowy harmonogram zmian przedstawili podczas czwartkowej konferencji premier i minister zdrowia.

Obostrzenia w czerwcu zostaną poluzowane. Chcemy wprowadzić zmiany, które będą obowiązywały w wakacje - ogłosił w czwartek podczas konferencji ws. obostrzeń premier Mateusz Morawiecki. Jak podkreślał minister zdrowia Adam Niedzielski, "luzowanie obostrzeń nie przyspiesza w Polsce procesów pandemicznych". Dodał jednak, że faktycznie zagrożeniem są wciąż nowe mutacje koronawirusa i rząd zamierza kierować środki na ich badanie, ale mimo wszystko "ze względu na zbliżające się wakacje" chce "luzowanie" rozszerzyć. Szczegóły poniżej.

Obostrzenia - luzowanie od 13 czerwca 2021

otwarcie stref gastronomicznych w kinach, teatrach, na koncertach oraz w innych instytucjach kultury i rozrywki

oraz w innych instytucjach kultury i rozrywki limity w kościołach – maksymalnie 50 proc. obłożenia. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19

Obostrzenia - luzowanie od 26 czerwca 2021

siłownie, kluby fitness, kasyna, obiekty handlowe, placówki pocztowe, biblioteki, targi, konferencje, wystawy i sale zabaw – nowy limit uczestników – 1 osoba na 10 m²

– nowy limit uczestników – 1 osoba na 10 m² kościoły – maksymalnie 75 proc. obłożenia

– maksymalnie 75 proc. obłożenia dyskoteki – maksymalnie 150 osób

– maksymalnie 150 osób imprezy i spotkania organizowane na świeżym powietrzu, w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej - bez zmian, maksymalnie 150 osób, zgromadzenia - maksymalnie 150 osób

- bez zmian, maksymalnie 150 osób, zgromadzenia - maksymalnie 150 osób transport – 100 proc. obłożenia. Pasażerowie powinni mieć maseczki zakrywające usta i nos

– 100 proc. obłożenia. Pasażerowie powinni mieć maseczki zakrywające usta i nos wesołe miasteczka – maksymalnie 75 proc. obłożenia

– maksymalnie 75 proc. obłożenia kina i teatry - maksymalnie 75 proc. obłożenia

- maksymalnie 75 proc. obłożenia hotele - maksymalnie 75 proc. zajętych pokoi. Limit nie dotyczy zorganizowanych grup dzieci i młodzieży poniżej 12 roku życia

- maksymalnie 75 proc. zajętych pokoi. Limit nie dotyczy zorganizowanych grup dzieci i młodzieży poniżej 12 roku życia restauracje – maksymalnie 75 proc. obłożenia

– maksymalnie 75 proc. obłożenia widownia na obiektach sportowych – maksymalnie 50 proc. obłożenia

Co ważne, limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 . Wprowadzone przez rząd zasady mają obowiązywać do końca wakacji. Nie oznacza to jednak, że harmonogram nie będzie korygowany. Wszystko będzie zależało od sytuacji epidemicznej w kraju. Obostrzenia mogą wrócić lub zostać zmodyfikowane - a nawet jeszcze bardziej luzowane. Najprawdopodobniej jednak nawet, jeśli sytuacja jeszcze bardziej się poprawi, nie zostanie zdjęty obowiązek noszenia maseczek w pomieszczeniach.

RadioZET.pl