Obostrzenia zostały zaostrzone w Polsce od 15 grudnia w związku z niezatrzymującą się czwartą falą pandemii. Eksperci nie mieli złudzeń – rząd wprowadził ograniczenia za późno, w reakcji na fatalne dane ze szpitali i galopujący bilans tzw. nadmiarowych zgonów.

Rozporządzenie rządu w sprawie obostrzeń zakłada przedłużenie do 31 stycznia 2022 r. obowiązywania większości aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów.

Obostrzenia od 15 grudnia. Obowiązują do końca stycznia

W usługach i miejscach publicznych tj. restauracje, hotele, bary, kina, teatry, obiekty sportowe i sakralne limit zajętych miejsc spadł z połowy do 30 proc. Istotne jest to, że nie wliczają się do niego zaszczepieni przeciw COVID-19, ale by tak się stało, przedsiębiorca musi weryfikować tzw. certyfikaty covidowe.

W przypadku lokali gastronomicznych odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 metra, chyba że między stolikami jest przegroda o wysokości co najmniej jednego metra, licząc od powierzchni stolika. Do limitu nie liczą się osoby zaszczepione przeciw COVID-19.

Najsurowsze restrykcje dotyczą działalności dyskotek i klubów nocnych. Od środy te miejsca mają zakaz działalności do końca stycznia 2022 roku. Wyjątkiem jest noc sylwestrowa - rząd dopuścił jednorazowe organizowanie imprez do 100 osób.

fot. Ministerstwo Zdrowia

Bliscy chorych z COVID-19 zwolnieni z kwarantanny. Pod warunkiem

Nowe obostrzenia zwolnią z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny osoby, które mieszkają lub prowadzą wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. W tym celu warunkiem jest uzyskanie negatywnego wyniku testu na koronawirusa, wykonanego po potwierdzonej infekcji współlokatora.

fot. Ministerstwo Zdrowia

Przylatujący do Polski spoza strefy Schengen powinni wykonywać test na COVID-19 nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy. Podróżni bez takowych testów będą musieli odbyć w Polsce, już po przylocie, obowiązkową kwarantannę.

RadioZET.pl/PAP - Agata Zbieg