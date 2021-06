Od soboty 26 czerwca obowiązują nowe obostrzenia. Poprawiająca się sytuacja epidemiczna sprawia, że rząd luzuje kolejne restrykcje - więcej osób może przebywać m.in. w hotelach, galeriach handlowych, restauracjach, kasynach, kościołach czy na poczcie, a także podróżować środkami transportu publicznego. Wraca organizacja dyskotek i imprez nocnych - obecnie w limicie do 150 osób. Nowe zasady obowiązują do końca wakacji.

Nowe obostrzenia od 26 czerwca. Opublikowane przez rząd rozporządzenie w tej sprawie z 11 czerwca wchodzi w życie bez zmian. Utrzymująca się dobra sytuacja epidemiczna umożliwia uczestniczenie w życiu publicznym większej ilości osób.

Zgodnie z rozporządzeniem od soboty, 26 czerwca, aż do końca wakacji (31 sierpnia), hotele i pensjonaty mogą przyjmować więcej gości. Pula dostępnych pokoi została podwyższona z 50 proc. obłożenia do 75 proc. Limit ten nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19 oraz zorganizowanych grup dzieci i młodzieży poniżej 12. roku życia.

Nowe obostrzenia od 26 czerwca. Więcej osób w gastronomii, kościołach, sklepach, czy na stadionach

Trzy czwarte obłożenia mogą mieć też lokale gastronomiczne – do 25 czerwca było to maksymalnie 50 proc. Gastronomia nadal musi działać w ścisłym reżimie sanitarnym, co oznacza, że odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 metra. Wyjątek stanowi przegroda o wysokości co najmniej jednego metra, licząc od powierzchni stolika.

Podobna sytuacja jest w zgromadzeniach organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych w obiektach kultu religijnego - obowiązuje tam 75 proc. obłożenia, przy jednoczesnym zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 metra od kolejnego wiernego. Do limitów nie zalicza się osób sprawujących kult religijny i tych dokonujących pochówku, zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy oraz w pełni zaszczepionych. Z obowiązku zakrywania ust i nosa w świątyniach wyłączone są jedynie osoby sprawujące kult religijny.

Od soboty w imprezach sportowych na świeżym powietrzu będzie mogło uczestniczyć więcej osób. Udostępnia się publiczności do 50 procent pojemności trybun, czyli co drugie miejsce na widowni. Połowa maksymalnego obłożenia obowiązuje też na basenach, w aquaparkach i obiektach sportowych zamkniętych.

Więcej osób może też przebywać w sklepach budowlanych, meblowych, galeriach handlowych – od dziś jest to jedna osoba na 10 mkw. Dotychczas była to jedna osoba na 15 mkw. Obiekty te nadal muszą działać w ścisłym reżimie sanitarnym (dystans, dezynfekcja, maseczki). W analogiczny sposób poluzowano obostrzenia dla uczestników targów, kongresów, konferencji, ale i chodzących na siłownię, do klubów fitness, pocztę czy do kasyna.

Zgodnie z rozporządzeniem, od soboty działalność mogą wznowić kluby nocne, dyskoteki i inne miejsca udostępnione do tańczenia. Bawić się w nich jednak może maksymalnie 150 osób. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19.

