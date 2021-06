Konferencja ministra zdrowia zorganizowana 2 czerwca rozwiała wątpliwości dotyczące obostrzeń na czerwiec. Szef MZ Adam Niedzielski przedstawił zmiany w restrykcjach obowiązujące od 6 do 25 czerwca. W przyszłym tygodniu ma się odbyć kolejna konferencja prasowa, na której prawdopodobnie premier Mateusz Morawiecki przedstawi konkretny plan dotyczący luzowania obostrzeń na całe wakacje 2021.

Adam Niedzielski podczas środowej konferencji prasowej podsumował aktualną sytuację epidemiczną w kraju. Zwrócił uwagę na spadającą liczbę zakażeń, liczby hospitalizacji. Jak wskazał, "dzisiejszy wynik" to ok. 600 zakażeń przy ok. 55 tys. przeprowadzonych badań. - To pokazuje, że odsetek trafialnych badań jest mniej więcej 1-procentowy. To rzeczywiście wielkości stosunkowo najmniejsze, z jakimi mieliśmy do czynienia w trakcie całej epidemii - zauważył.

Obostrzenia od 6 czerwca. Wesela z większym limitem, otwarcie targów i sal zabaw

W czasie konferencji prasowej szef resortu zdrowia powiedział, że "od 6 czerwca do 25 czerwca zostaje przedłużony w tej chwili obowiązujący reżim sanitarny". Kolejne kroki dotyczące luzowania obostrzeń przestawione na konferencji przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego dotyczą:

przywrócenia możliwości organizowania tradycyjnych targów, konferencji, wystaw z limitem 1 osoba na 15 m. kw.;

zwiększenia limitu osób mogących uczestniczyć w weselach i zgromadzeniach publicznych do 150 osób;

otwarcia sali zabaw (limit jednej osoby na 15 m2);

zwiększenia limitu w transporcie zbiorowym - 75% obłożenia danego środka transportu.

Do limitu nie będą wliczane osoby zaszczepione. Jak zaznaczył minister zdrowia, będą one musiały okazać dowód szczepienia. - Generalnie organizator jest odpowiedzialny za weryfikowanie tego. Z drugiej strony osoba, która przychodzi i twierdzi, że ma taki przywilej, takie prawo, by nie być liczonym do limitów obowiązujących, musi to udowodnić i wykazać - odparł minister.

Doprecyzował, że obecnie takim dowodem posiadania certyfikatu UCC jest wydruk pobrany z Internetowego Konta Pacjenta, jednak po 10 czerwca będzie dostępna aplikacja mobilna, która pozwala na potwierdzenie posiadania certyfikatu.

Konferencja ministra zdrowia dot. obostrzeń od 6 czerwca

