"Obostrzenia sektorowe" na czwartą falę. Osoby zaszczepione zyskają przywileje

Jeśli liczba zachorowań na Covid-19 zwiększy się, mogą być wprowadzone obostrzenia sektorowe - zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller i dodał, że osoby zaszczepione będą miały łatwiejszy dostęp np. do niektórych usług.

Rzecznik rządu pytany na środowej konferencji prasowej o obostrzenia związane z ewentualnym pojawieniem się czwartej fali pandemii koronawirusa w Polsce przekazał, że w przypadku zwiększenia się liczby zachorowań rząd może wprowadzić ''obostrzenia sektorowe".

- Na tym etapie mogą być one podobne do tych, które obowiązywały rok temu, czy wiosną tego roku, ale oczywiście dostosowane do realnej skali zagrożenia - dodał Piotr Müller i zapewniał również, że osoby zaszczepione będą miały przywileje.

- Gdyby doszło do większej skali ograniczeń wynikających z epidemii, to faktycznie osoby, które są zaszczepione będą miały łatwiejszy dostęp do niektórych usług - zadeklarował rzecznik rządu.

Niedzielski: Obostrzenia najpierw w regionach z najniższą wyszczepialnością

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę (4 sierpnia) o 164 kolejnych osobach zakażonych koronawirusem. - Nie jest to wynik, który budziłby nasz ogromny niepokój, chociaż budzi na pewno niepokój tendencja wzrostowa - powiedział na konferencji prasowej szef resortu zdrowia.

Adam Niedzielski zapowiedział, że ewentualne obostrzenia covidowe będą wprowadzane, gdy liczba dziennych przypadków zakażeń w skali kraju przekroczy 1000.

- Tereny, gdzie jest niski poziom zaszczepienia, będą w pierwszej kolejności podlegały wprowadzaniu obostrzeń, bo tam jest większe ryzyko transmisji koronawirusa – dodał. Szef MZ zwrócił uwagę, że obecnie najsłabsza wyszczepialność jest na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Podlasiu i w Warmińsko-Mazurskiem.

W Polsce wykonano już blisko 34,5 mln szczepień przeciw Covid-19. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest ponad 17,5 mln osób.

W sierpniu do Polski dotrze 4 176 000 szczepionek firmy Pfizer, 2 055 000 szczepionek firmy Moderna i 786 tys. szczepionek firmy Johnson&Johnson - przekazał sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Kraska.

RadioZET.pl/PAP