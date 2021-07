Francja i Grecja ograniczają korzystanie z niektórych usług dla osób niezaszczepionych. Podobne rozwiązanie ma coraz więcej zwolenników w Polsce. Rzecznik rządu Piotr Müller przyznaje, że w naszym kraju musi odbyć się „trudna dyskusja” na temat tego, jak zachęcić ludzi do przyjęcia zastrzyków przeciw COVID-19. Ostrzegł, że bez odpowiedniego poziomu zaszczepienia czeka nas czwarta fala i nowe obostrzenia jesienią.

Obostrzenia tylko dla niezaszczepionych to rozwiązanie, które zyskuje w Polsce coraz więcej zwolenników. Część członków Rady Medycznej przy premierze oraz szef sanepidu Krzysztof Saczka nie wkluczają możliwości obowiązywania restrykcji dla osób, które nie zaszczepiły się, tak żeby nie stwarzały ryzyka dla tych, którzy przyjęli już preparat.

Kilka krajów w Europie wprowadza już tego rodzaju ograniczenia. Francja zdecydowała się, że tylko osoby z negatywnym wynikiem testu lub po szczepieniu będą mogły wejść między innymi do restauracji. Efekt był piorunujący, bo tylko w ciągu jednego dnia na zastrzyk zapisało się niemal milion osób. Na podobne rozwiązanie zdecydowała się też Grecja. Czy możemy się spodziewać tego w Polsce?

Obostrzenia tylko dla niezaszczepionych? Rzecznik rządu ostrzega

– Takiej decyzji w tej chwili nie rozważamy, nie ma tego na stole – powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Zaznaczył, że już teraz mamy przepisy dotyczące limitów, które nie dotyczą osób zaszczepionych.

Aczkolwiek to jest trudna dyskusja, która musi się w Polsce odbyć i będzie się pewnie toczyć w parlamencie. Chodzi o rozmowę na temat tego, jakie rozwiązania wprowadzić, aby faktycznie zachęcić do większej liczby szczepień. Bo bez większej liczby szczepień grozi nam czwarta fala i wprowadzenie pewnych obostrzeń na jesień. Piotr Müller, rzecznik rządu

Na razie rząd analizuje to, co dzieje się w innych krajach w związku z wariantem Delta. Szef Sanepidu stwierdził, że może dojść u nas do sytuacji kiedy pewne zasady zostaną wdrożone dla osób, które się jeszcze nie zaszczepiły.

Premier zapowiadał, że w połowie lipca możliwa jest decyzja w sprawie zmian w obostrzeniach. Jeden ze scenariuszy mówi o zróżnicowaniu ich dla niezaszczepionych.

RadioZET.pl