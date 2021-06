Obostrzenia tylko dla niezaszczepionych. Rada Medyczna namawia rząd

Nie rozmawialiśmy ostatnio z rządem o szczegółach luzowania obostrzeń, ale ogólna strategia ich znoszenia została wypracowana dużo wcześniej. Epidemia się nie skończyła i póki tak jest, to wszystkich obostrzeń nie da się w naszej ocenie znieść. Oczywiście w stosunku do osób niezaszczepionych. Osoby zaszczepione czy uodpornione w wyniku przebycia Covid-19 powinny natomiast być zwalniane z kolejnych rygorów sanitarnych czy ograniczeń – powiedział w rozmowie z PAP dr Szułdrzyński.

Obostrzenia dla niezaszczepionych. Rada Medyczna jest za

Członek Rady Medycznej przy premierze dodał jednak, że opinia ekspertów jest tylko jedną z wielu, którymi kieruje się rząd przy podejmowaniu ostatecznych decyzji.

– To nie jest tak, że rząd idzie, jak po sznurku za naszymi rekomendacjami. Oczywiście, teraz sytuacja epidemiczna jest dobra i nikt nie mówi, że obostrzenia mają być takie jak w marcu czy kwietniu. Nie można jednak nie zauważyć cały czas bardzo znacznego procentu osób niezaszczepionych, bo to wśród nich będą głównie zakażenia w kolejnej fali – ocenił dr Konstanty Szułdrzyński.

Nowe limity w kościołach

Zdaniem dr Szułdrzyńskiego oczywistym jest, że można obecnie poluzować limity wiernych w kościołach, bo latem zakażeń jest mało i najpewniej będzie mało. Mateusz Morawiecki zapowiedział we wtorek, że w kościołach będzie mogła być wypełniona połowa miejsc.

– Osobiście mam jednak w tej sprawie jedną wątpliwość. Wobec dość niechętnej postawy wobec szczepień części kleru, a nawet hierarchów, należy założyć, że procent osób niezaszczepionych w kościele będzie wyższy niż w populacji – wskazał ekspert.

– W ogóle nie rozumiem podejścia części przedstawicieli Kościoła katolickiego do tej kwestii, bo w mojej ocenie brakuje jego jednoznacznego głosu za szczepieniami. Stąd bierze się też kłopot z zaszczepieniem osób powyżej 80. roku życia, dla których księża są najczęściej najważniejszymi autorytetami. A to właśnie te osoby będą znów jesienią narażone na najcięższy przebieg Covid-19. To właśnie niezaszczepieni seniorzy mogą trafiać do szpitali i pod respirator – dodał dr Szułdrzyński.

Obostrzenia na wakacje. Konferencja ministra zdrowia i premiera

Konferencja prasowa ministra zdrowia i premiera Morawieckiego na temat kolejnego etapu luzowania obostrzeń na wakacje ma odbyć się w czwartek lub piątek. – Nasz proces luzowania obostrzeń jest rozsądny – powiedział w środę w wywiadzie dla TVP Info Adam Niedzielski.

– Dzisiaj jest bardzo ważny dzień, jeżeli chodzi o sytuację epidemiczną, ponieważ jeden z podstawowych parametrów obserwowanych w toku pandemii, czyli liczba zakażeń na 100 tys. mieszkańców, zredukowany został do jednego przypadku w skali kraju na 100 tys. To dosyć symboliczne – wskazał szef resortu zdrowia. Minister przypominał, że w czasie apogeum trzeciej fali pandemii, przykładowo w woj. śląskim było średnio 100 przypadków na 100 tys.

RadioZET.pl/PAP