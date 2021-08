Jakie obostrzenia wrócą w pierwszej kolejności? "Limity będą się zmniejszały"

Obostrzenia epidemiczne już niebawem wrócą do Polski? - Jeśli liczba chorych będzie rosła, limity uczestników w zbiorowych wydarzeniach będą się zmniejszały - powiedział w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller.

Obostrzenia epidemiczne mogą już niebawem wrócić do Polski w związku ze zbliżającą się czwartą falą zakażeń koronawirusem. Rzecznik rządu odpowiedział, że "istnieje takie ryzyko, jeśli zaczną się zmniejszać limity. Także przy obowiązujących przepisach, teraz mamy tak, że jest limit osób plus osoby zaszczepione nie liczą się do limitu i możemy się spodziewać, że te limity, jeśli liczba chorych będzie rosła, będą się zmniejszały".

"Jeżeli mamy na weselu teraz 150-200 osób, a w październiku to będzie 25 lub 50 osób, to zaszczepieni faktycznie w tym sensie będą mieli łatwiej" - tłumaczył.

Obostrzenia w Polsce. "Limity uczestników będą się zmniejszały"

Pytany, kto to sprawdzi, powiedział, że "mamy certyfikaty covidowe w telefonie, możemy je wydrukować. Sanepid gdyby wchodził na weryfikację imprezy, która ma powyżej tego limitu normalnie może zweryfikować czy osoby, które przekraczają ten limit są zaszczepione".

Müller powiedział, że również przedsiębiorcy będą mogli weryfikować certyfikaty covidowe klientów swoich lokali, np. kawiarni.

- Przy powyżej 1000 przypadków zakażeń COVID-19 dziennie w skali kraju zaczniemy wprowadzać obostrzenia. Na początek w regionach z najniższą liczbą szczepień – zapowiedział w środę szef MZ Adam Niedzielski. Przypomniał, że wśród takich regionów są obecnie m.in. Podlasie, Podkarpacie i Lubelszczyzna.

Zapowiedział, że ewentualne obostrzenia covidowe będą wprowadzane, gdy liczba dziennych przypadków zakażeń w skali kraju przekroczy 1000.

