Nowe obostrzenia w listopadzie? "Chcemy to robić regionalnie, powiatami"

Koronawirus w Polsce ponownie przyspiesza. Czy rząd może w najbliższym czasie wprowadzić w całym kraju nowe obostrzenia epidemiczne? Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przekonuje, że resort ma przygotowany konkretny scenariusz. - Cały czas monitorujemy sytuację. Jeżeli będą podejmowane jakieś obostrzenia, to chcemy to robić regionalnie, powiatami. Bardzo często zbiera się sztab kryzysowy, gdzie takie ewentualne decyzje będą podejmowane - mówił na konferencji prasowej.

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek 26 października 2021 o 6265 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Najwięcej było ich na Lubelszczyźnie – 1290 i na Mazowszu - 1130. Zmarły 93 osoby z COVID-19. Jakie działania w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną ma zamiar podjąć w najbliższym czasie rząd? Waldemar Kraska przekonuje, że resort zdrowia ma już przygotowany scenariusz.

- Cały czas monitorujemy sytuację. Jeżeli będą podejmowane jakieś obostrzenia, to chcemy to robić regionalnie, powiatami. Bardzo często zbiera się sztab kryzysowy, gdzie takie ewentualne decyzje będą podejmowane - powiedział wiceszef MZ na konferencji prasowej. Jak dodał, osoby zaszczepione nie powinny być obejmowane ewentualnymi restrykcjami. - Osoby, które są zaszczepione, nie są wliczane do limitów osób, które mogą przebywać w restauracji czy uczestniczyć w imprezach rodzinnych. Prewencja dla osób niezaszczepionych na pewno będzie i ona się już odbywa - stwierdził.

Nowe obostrzenia w Polsce? "Chcemy to robić regionalnie"

Wskazał, że przy decyzji o wprowadzeniu obostrzeń będą brane pod uwagę trzy wskaźniki: liczba osób zakażonych w danym powiecie, liczba osób zaszczepionych i liczba osób hospitalizowanych. "Od tego będą uzależnione nasze decyzje" - podkreślił wiceminister.

Waldemar Kraska nie ujawnił, jakie obostrzenia regionalne mogą zostać wprowadzone w pierwszej kolejności. - Będziemy podchodzili indywidualnie. Nie chcemy, żeby to było według jakiegoś dużego schematu wprowadzone w kraju. Będą na bieżąco monitorowane ogniska w powiatach i tam będą podejmowane decyzje razem z miejscowym sanepidem - zapowiedział.

Wiceszef resortu zdrowia podkreślił, że rząd nie przewiduje żadnych działań w związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych. - Cmentarze będą otwarte. Będziemy mogli odwiedzić swoich bliskich. Oczywiście, apeluję o to, byśmy przestrzegali tych trzech podstawowych zasad, o których już zapomnieliśmy - powiedział.

Jak wygląda sytuacja w szpitalach? "Przybędzie 10 tys. łóżek"

Kraska był także pytany o to, jak wygląda obecnie sytuacja w szpitalach i czy są one przygotowane na przyjęcie nowych chorych. - Prawie 400 osób w ciągu ostatniej doby zostało dodatkowo hospitalizowanych. Mamy w tej chwili w Polsce ponad 5 tys. osób, które przebywają w szpitalach z powodu COVID-19. To także zmusza nas do zwiększania bazy łóżkowej - powiedział. Pytany o sytuację w Szpitalu Południowym w Warszawie, powtórzył, że jest praktycznie zapełniony pacjentami, w większości spoza stolicy, lecz z terenu Mazowsza.

W szpitalach jest 5416 osób z COVID-19, w tym 449 pacjentów podłączonych do respiratorów – podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Rok temu, 26 października 2020, hospitalizowane były 12 282 osoby z COVID-19, w tym 999 pod respiratorami.

RadioZET.pl