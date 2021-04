Rząd ogłosi "kompleksowy" plan luzowania obostrzeń. To koniec lockdownu?

Obostrzenia epidemiczne i lockdown zostaną mocno poluzowane już w maju? Jak przyznał w Radiu Gdańsk rzecznik rządu Piotr Müller, w połowie przyszłego tygodnia rządzący przedstawią plan odmrażania gospodarki. Dodał, że będzie on kompleksowy.

Obostrzenia epidemiczne zostaną poluzowane w 11 województwach i zaczną obowiązywać już od 26 kwietnia. Zgodnie z nowymi wytycznymi otwarte zostaną zakłady fryzjerskie i salony kosmetyczne. W 11 regionach wróci także nauka hybrydowa w klasach 1-3. Sytuacja nie zmieni się natomiast w województwach: śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim oraz opolskim, gdzie ze względu na liczbę zakażeń, dotychczasowe obostrzenia wciąż obowiązują.

Niewykluczone jednak, że już za kilka dni lista obostrzeń epidemicznych zostanie ponownie poluzowana przez rząd i obejmie kolejne branże. Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział w Radiu Gdańsk, że "w przyszłym tygodniu rząd przedstawi plan odmrażania gospodarki na maj i będzie on kompleksowy".

Obostrzenia epidemiczne w maju 2021 roku. Kiedy luzowanie restrykcji? Konferencja rządu ws. obostrzeń

Rzecznik rządu przekonuje, że plan ws. luzowania obostrzeń w maju będzie bardzo szczegółowy. - Będzie pokazywał, w jakich terminach i pod jakimi warunkami - przy jakich limitach zakażeń, obłożenia łóżek, itd. - będą otwierane poszczególne gałęzie. Ważny będzie też program szczepień, liczba zaszczepionych osób także będzie brana pod uwagę - podkreślił.

Czy istnieje szansa, że w przyszłym tygodniu rząd zdecyduje się na zniesienie obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu? - - Korzystanie z maseczek to najmniej dotkliwy obowiązek, jeżeli chodzi o ochronę przed koronawirusem. Ważniejsze jest decydowanie o odmrażaniach poszczególnych gałęzi gospodarki - tłumaczy rzecznik rządu. - Chcemy pokazać plan dotyczący zarówno hotelarstwa i gastronomii, jak i handlu i usług - dodał.

Piotr Müller przypomniał, że rząd rozpoczął otwieranie punktów szczepień powszechnych. - Do tej pory istniało 6,5 tys. punktów szczepień rozsianych po całej Polsce. Teraz powstaje sieć blisko 500 punktów szczepień powszechnych, również punkty drive thru. Limitem, który nas ogranicza, jest kwestia dostaw szczepionek - zaznaczył. - Zakładaliśmy, że do końca czerwca będzie wykonanych minimum 20 milionów szczepień. Przewidujemy, że będzie ich jeszcze więcej. Dziś będzie otwarty największy punkt na Pomorzu - w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, w hali GUMed. Tam dziennie będzie mogło być szczepionych 4-5 tys. osób - podkreślił.

Zniesienie obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu? Minister zdrowia: bliżej końca maja

Minister zdrowia Adam Niedzielski, który kilka dni temu był Gościem Radia ZET, mówił o harmonogramie znoszenia obostrzeń. - Najważniejsze, z punktu widzenia zdrowia publicznego, jest przywracanie edukacji. Absolutny priorytet. W całym kraju? Jeszcze jest dyskusja, ale ja jestem zwolennikiem uwzględnienia różnic regionalnych. Na razie tylko klasy I-III – stwierdził.

Dopytywany o to, czy starsi uczniowie wrócą do szkół przed końcem roku szkolnego, minister odpowiada: – Z ministrem Czarnkiem mamy plan, żeby cała edukacja została przywrócona przed wakacjami. Szczegóły otwierania kolejnych branż? - W pierwszej kolejności będą przywracane usługi: fryzjerzy, branża beauty, drobne usługi. Potem handel wielkopowierzchniowy, sklepy budowlane i gdzieś w perspektywie pojawiają się hotele. Na końcu restauracje, fitnessy –wymienił.

Pytany przez słuchaczy o to, kiedy będzie zniesiony obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu, Adam Niedzielski zapowiedział, że "bliżej końca maja". - Według prognoz, w pierwszej połowie maja będziemy mieli mniej więcej 10 tys. nowych przypadków dziennie – dodał.

RadioZET.pl/ Radio Gdańsk/ Ministerstwo Zdrowia/ Gość Radia ZET