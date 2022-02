Rząd planuje znieść obostrzenia. Niedzielski podał termin. "To realna perspektywa"

Obostrzenia w Polsce dotyczące walki z COVID-19 zostaną wkrótce całkowicie zniesione? W tej sprawie wypowiedział się m.in. rzecznik Ministerstwa Zdrowia. - Na pewno jest ta perspektywa czasu, którą sobie wyznaczamy, gdzie tę decyzję i u nas będzie trzeba podjąć. Na sztabach kryzysowych cały czas rozmawiamy o tej perspektywie trwania tej epidemii, tego piku, z którego wydaje się, że zaczynamy schodzić - tłumaczył Wojciech Andrusiewicz.

Konferencja ministra zdrowia. Będą zmiany w obostrzeniach?

Na razie trwa jednak w naszym kraju piąta fala koronawirusa. I choć spadki w tendencji zakażeń są zauważalne, to być może jest jeszcze za wcześnie, aby podejmować radykalnie z punktu widzenia epidemiologicznego decyzję o całkowitym cofnięciu wszelkich restrykcji.

Możliwe jednak, że przedstawiciele rządu ogłoszą wkrótce zmiany w obostrzeniach oraz zasadach epidemicznych. - Chcielibyśmy w środę ogłosić decyzję o skróceniu okresu izolacji dla wszystkich obywateli, którzy chorują w naszym kraju - zapowiedział w poniedziałek Andrusiewicz.

Konferencja ministra zdrowia odbędzie się 9 lutego, tuż po zaplanowanym wcześniej posiedzeniu sztabu kryzysowego. Na razie nie znamy godziny spotkania Adama Niedzielskiego z mediami. Konferencję będziemy relacjonować na żywo na RadioZET.pl.

Obostrzenia zostaną zniesione? Niedzielski: w perspektywie miesiąca

Wcześniej Adam Niedzielski udzielił wywiadu, który został opublikowany w środowym wydaniu "Faktu". Minister pytany w trakcie rozmowy, czy jest szansa na rezygnację z obowiązujących obostrzeń, odparł, że w perspektywie miesiąca - bo przewidywania są, że piąta fala będzie się wygaszała przez najbliższe kilka tygodni - będzie rekomendował stopniowe odchodzenie od restrykcji.

W pierwszej kolejności będziemy podejmowali decyzję o zmniejszeniu infrastruktury szpitalnej, która służy do walki z COVID-19. Potem krok po kroku będziemy wycofywać się z kolejnych obostrzeń. Jeśli to tempo spadku zakażeń będzie się utrzymywać, to marzec jest realną perspektywą znoszenia restrykcji Adam Niedzielski

Dopytywany, czy oznacza to, że nie będzie limitów i obowiązku noszenia maseczek w zamkniętych pomieszczeniach, szef MZ dodał, że będzie zalecał, by osoby, które czują, że dotknęła je jakaś infekcja, nosiły maseczki. - Zostaną one z nami, ale nie na zasadzie obowiązku, tylko rekomendacji. Myślę, że to będzie istotna prewencja, zwłaszcza w takich miejscach jak transport publiczny - ocenił.

Szef MZ przekazał ponadto, że planowane jest skrócenie izolacji do siedmiu dni i porównywalne do niej ograniczenie kwarantanny, która w przypadku współdomowników zaczynałaby się i kończyła równolegle. - Jesteśmy w trakcie podejmowania decyzji o możliwej rezygnacji z kwarantanny z kontaktu - przekazał.

Niedzielski odejdzie z resortu? "Czuję się odpowiedzialny"

Niedzielski odniósł się również do pojawiających się coraz częściej pogłosek na temat swojego rzekomego odejścia z urzędu. Ma to związek zarówno z doniesieniami o planowanej w tym kwartale rekonstrukcji rządu, jak i ostatnią decyzję o rezygnacji ministra finansów Tadeusza Kościńskiego.

Szef MZ zdementował jednak te pogłoski i podkreślił, że choć jest "przez cały czas do dyspozycji premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa Jarosława Kaczyńskiego", to "człowiek odpowiedzialny, a w tym przypadku odpowiedzialny po dwakroć, bo za zdrowie i życie ludzi, nie może w takim momencie myśleć o rezygnacji".

Czuję się odpowiedzialny przed społeczeństwem i przed moimi współpracownikami w ministerstwie. Jeżeli planowałbym takie rzeczy w szczycie piątej fali, to byłoby to wyrazem braku odpowiedzialności i tchórzostwa Adam Niedzielski

- Obecnie nie mam sygnałów, by moja praca była oceniana negatywnie. Z mojego punktu widzenia piąta fala to nie jest czas do zastanawiania się nad takimi kwestiami. Na pewno okres podsumowania walki z pandemią i pewnych ocen przyjdzie po piątej fali - dodał.

RadioZET.pl/PAP/Fakt.pl