Co z luzowaniem obostrzeń w wakacje? Minister zdrowia podał nowe informacje

Do końca tygodnia Ministerstwo Zdrowia przedstawi kolejne zmiany dotyczące zniesienia obostrzeń w Polsce. Minister zdrowia Adam Niedzielski wytłumaczył na konferencji prasowej we wtorek, że kolejne etapy będą dotyczyły okresu wakacyjnego.

Obostrzenia wprowadzone do walki z epidemią koronawirusa są znoszone etapami od końca kwietnia. W maju i czerwcu systematycznie spada dzienna liczba zakażeń koronawirusem. Rząd zapowiedział więc, że w wakacje zniesione zostaną kolejne ograniczenia. Premier ma niebawem przedstawić pełny harmonogram luzowania obostrzeń na okres wakacji.

Obostrzenia wakacje 2021. Kiedy luzowanie restrykcji?

- Mam nadzieję, że do końca tego tygodnia przedstawimy informacje, bo zdajemy sobie sprawę, że te kolejne etapy będą dotyczyły okresu wakacyjnego, który wszyscy już planujemy. Będziemy starali się do końca tego tygodnia przedstawić państwu bardzo konkretne propozycje - mówił na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Minister dodał, że w Polsce poziom poluzowania restrykcji i tak jest już wysoki. - Ta skala poluzowań, która ma miejsce w Polsce jest daleko bardziej zaawansowana niż jest to w innych krajach Europejskich - stwierdził Niedzielski.

Od 6 do 25 czerwca wprowadzono, jako kolejny etap znoszenia restrykcji możliwość organizowania targów, wystaw, kongresów i konferencji z zachowaniem limitu 1 osób na 15 m2. Podobne zasady dotyczą sal zabaw, które zostały również otwarte. Więcej osób może też już uczestniczyć w imprezach i zgromadzeniach. Ich liczbę zwiększono trzykrotnie, aktualnie do 150 osób.

W transporcie zbiorowym dopuszczono większe obłożenie - 75 proc., pozostawiając nadal obowiązek zakrywania ust i nosa.

Wcześniej szef kancelarii premiera minister Michał Dworczyk powiedział Radiu ZET o możliwym terminie zniesienia zakazu zgromadzeń spontanicznych. - Według mojej wiedzy do końca tygodnia premier i minister zdrowia przedstawią dalsze luzowanie obostrzeń. Kwestia zgromadzeń spontanicznych będzie również ujęta wśród tych informacji – mówił Dworczyk. Czy zakaz mógłby zostać zdjęty pod koniec czerwca? - Może się tak zdarzyć, bo obecne obostrzenia obowiązują do 25 czerwca. Po tej dacie będą kolejne luzowania i myślę, że mogą się znaleźć również te - stwierdziłl szef KPRM.

RadioZET.pl/PAP/tvn24.pl