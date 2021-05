Obostrzenia wrócą jesienią? "Czwarta fala koronawirusa realnym zagrożeniem"

Grozi nam czwarta fala, jeśli nie osiągniemy odporności zbiorowej, a ta jest możliwa tylko wtedy, kiedy osiągniemy pewien poziom procentowy zaszczepienia w całym społeczeństwie. Szczepienia to wielka nadzieja na całkowite pozbycie się choroby - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki w czasie poniedziałkowej sesji "Q&A" na Facebooku był pytany, czy z początkiem jesieni i sezonu grypowego wróci dotychczasowa polityka związana z obostrzeniami epidemicznymi.

- Mam ogromna nadzieję, że ''nie'', ale naukowcy i lekarze epidemiolodzy przestrzegają nas przed czwartą falą koronawirusa. Ona jest realnym zagrożeniem - oświadczył premier.

- Jeśli nie osiągniemy odporności zbiorowej, a ta jest możliwa tylko wtedy, kiedy osiągniemy pewien poziom procentowy zaszczepienia w całym społeczeństwie, to grozi nam czwarta fala, a w ślad za nią wszystkie różne polityki pandemiczne, których absolutnie bym nie chciał - zaznaczył Morawiecki.

Szef rządu podkreślił, że Covid-19 jest bardzo groźną chorobą. - Nie raz przechytrzyła wiele państwa świata, żeby nie powiedzieć, że wszystkie rządy. Spodziewano się takiego obrotu zdarzeń, a mieliśmy do czynienia z zupełnie innym przebiegiem epidemii - zwrócił uwagę Morawiecki.

Oświadczył, że "do tego, co będzie za kilka miesięcy, podchodzi z ogromną pokorą". - Chcemy mocno promować akcję szczepień. Stąd też, za moment, szczepić się będą mogli 16-latkowie i 17-latkowie - wskazał i podkreślił, że szczepionka jest bardzo skuteczna. - To wielka nadzieja na całkowite pozbycie się choroby - podsumował.

Od 9 maja e-skierowanie na szczepienie przeciw Covid-19 ma wystawione każda osoba, która ukończyła 18 lat. Może zapisywać się na nie m.in. telefonicznie, wysyłając SMS, poprzez system e-Rejestracji, Internetowe Konto Pacjenta lub w punkcie szczepień. Od poniedziałku na szczepienia mogą rejestrować się także osoby, które ukończyły 16 rok życia. Działa też skrócony termin rejestracji dla ozdrowieńców.

RadioZET.pl/PAP