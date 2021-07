Rzecznik rządu ostrzega: "Grozi nam czwarta fala i pewne obostrzenia"

Rzecznik rządu ostrzegł przed powrotem do obostrzeń przeciwepidemicznych w przypadku kolejnej fali zakażeń koronawirusem. Piotr Mueller wskazał wprost, że może do niej dojść wskutek niskiego wskaźnika osób zaszczepionych przeciw Covid-19 w Polsce.

Szczepienia przeciw Covid-19 dobijają w Polsce do przysłowiowej ściany, a system zachęt i udogodnień nie przynosi oczekiwanych efektów. W pełni zaszczepiło się ponad 15,4 miliona osób. Dodając do tej grupy częściowo zaszczepionych oraz zapisanych na pierwszy zastrzyk wychodzi 55 proc. populacji dorosłych.

Rząd obserwuje te wskaźniki, przygotowując się na kolejną czwartą falę koronawirusa. Rzecznik rady ministrów Piotr Mueller stwierdził w środę wprost, że brak postępów w szczepieniach zadecyduje o nowej fali zakażeń, która to przełoży się na ponowne obostrzenia.

Obostrzenia wrócą na jesień? Rzecznik rządu nie wyklucza. Zwraca uwagę na szczepienia

Rzecznik rządu był pytany w środę przez dziennikarzy o możliwe decyzje polityków w tym zakresie. Odniósł się do ograniczeń dla niezaszczepionych, na które zdecydowały się władze Francji. - Takiej decyzji w tej chwili nie rozważamy, nie ma tego na stole, jeśli chodzi o dyskusję na Rządowym Zespole Zarządzania Kryzysowego. Aczkolwiek pamiętajmy o tym, że ostatni ponad rok nauczył nas, że różne rozwiązania muszą być brane pod uwagę - zaznaczył.

Rzecznik rządu stwierdził, że polityków czeka "trudna dyskusja", w kontekście dalszych zachęt do szczepień. - Pewnie w parlamencie też będzie dyskusja na ten temat, jakie rozwiązanie wprowadzić, aby faktycznie zachęcić do większej liczby szczepień, bo bez większej liczby szczepień - powiedzmy sobie wprost - grozi nam czwarta fala i grozi nam wprowadzenie pewnych obostrzeń na jesień, jeżeli chodzi o poszczególne gałęzie gospodarki czy życia społecznego - ostrzegał rzecznik.

Piotr Mueller przyznał, że rząd skłania się rozwiązania, które wymagałoby od odwiedzających chorych w szpitalach zaszczepienia przeciw Covid-19. - Co do osób, które idą do szpitala, chcą odwiedzić np. osoby w szpitalu, aby nie stwarzały ryzyka dla tych, którzy są z mniejszą odpornością, mają inne choroby. To jest faktycznie rzecz, która jest dyskutowana mocno - mówił Mueller.

RadioZET.pl/PAP