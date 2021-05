Rząd szykuje kolejne zmiany w obostrzeniach. "Przyspieszanie lub modyfikowanie"

Obostrzenia w Polsce są luzowane według ogłoszonego w kwietniu przez rząd harmonogramu. Rzecznik rządu w programie "Tłit" Wirtualnej Polski ujawnił, że są możliwe modyfikacje w tym zakresie.

- W tej chwili pracujemy nad takim katalogiem, który można byłoby nieco zmodyfikować. Dzisiaj będą też dyskusje w tym zakresie. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie będzie można jakieś ruchy wykonać. To nie będą duże ruchy, ale mimo wszystko tam, gdzie to jest tylko możliwe, gdzie szukamy tej przestrzeni, to ją wykorzystujemy - powiedział przywołując decyzję rządu, która o tydzień przyspieszyła otwarcie m.in. kin. - Myślę, że też w innych obszarach są możliwe pewne modyfikacje - dodał.

Na pytanie, czy chodzi o luzowanie i przyspieszanie pewnych decyzji, Müller odparł: "Przyspieszanie lub modyfikowanie pewnych limitów". - Pamiętajmy o tym, że są jeszcze w niektórych miejscach te limity, które są dosyć restrykcyjne - dodał i wymienił w tym kontekście sklepy.

Obostrzenia. Co się zmienia od 21 maja?

Od 21 maja działalność w reżimie sanitarnym mogą wznowić kina, teatry, opery oraz filharmonie i grupy cyrkowe. Konieczne jest zachowanie m.in. 50 proc. miejsc wolnych i dystansu 1,5 m między widzami. Utrzymany został również nakaz zakrywania ust i nosa.

Domy i ośrodki kultury oraz świetlice mogą również wznowić działalność edukacyjną i animacyjną w pomieszczeniach - pod warunkiem zachowania reżimu sanitarnego. Możliwa jest także działalność parków rozrywki na świeżym powietrzu z zachowaniem 50 proc. obłożenia.

Kolejne luzowania obostrzeń możliwe na przełomie maja i czerwca

Kolejne kroki luzowania obostrzeń związanych z Covid-19 będą ogłoszone najprawdopodobniej na przełomie maja i czerwca - zapowiedział rozmowie z Wirtualną Polską minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że jeżeli sytuacja epidemiczna się nie pogorszy, to po 5 czerwca aktywność będzie przywracana "wszędzie tam, gdzie jest jeszcze ograniczona".

- Kierunek jest jeden, o ile nie będzie złych sygnałów dotyczących zakażeń, to kolejne kroki w luzowaniu są coraz bliżej - poinformował. Niedzielski podkreślił jednak, że utrzymany zostanie nakaz noszenia maseczek wewnątrz tzw. przestrzeni wspólnych i wszędzie tam, gdzie nie można zachować dystansu.

