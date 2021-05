W środę przedstawiciele branży estradowej wystąpili na wspólnej konferencji z politykami Koalicji Obywatelskiej. Posłanka Monika Wielichowska mówiła, że branża muzyczna od ponad 14 miesięcy ze względu na pandemię jest pozbawiona możliwości wykonywania swojej pracy. – Tysiące ludzi, którzy wytwarzają ponad 3,5 proc. PKB, pozostało bez możliwości zarobkowania, z kredytami i z niepewną przyszłością – powiedziała.

Przypomniała, że we wtorek ukazało się rozporządzenie w sprawie możliwości organizowania koncertów w plenerze. – I rzeczywiście rząd otworzył koncerty, ale jak to zwykle bywa, diabeł tkwi w szczegółach. Jeżeli przyjrzeć się zapisom, gdzie na koncercie plenerowym może być 250 osób - bez możliwości ustawienia gastronomii, to powoduje, że koncerty nadal nie będą się odbywać – oceniła Wielichowska.

Koncerty na otwartym powietrzu. Rząd doprecyzował obowiązujące obostrzenia

"Doprecyzowanie zasad ustanowionych w ramach Rozporządzenia z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w zakresie dotyczącym organizacji koncertów, okazało się konieczne ze względu na pojawiające i zgłaszane się wątpliwości" – napisano na stronie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Pod ustalonymi warunkami koncerty na otwartym powietrzu będą mogły odbywać się od 4 czerwca:

Jeśli na widowni będą ustanowione miejsca siedzące, słuchacze lub widzowie będą mogli zajmować co drugie miejsce;

Jeśli miejsca siedzące nie będą przewidziane, obowiązywał będzie limit maksymalnie 250 uczestników imprezy.

Widzowie lub słuchacze będą zobligowani do zasłaniania oczu i ust - obowiązuje ich także zakaz spożywania posiłków i napojów. Do limitu 250 osób nie będą wliczane osoby zaszczepione przeciwko Covid-19.

