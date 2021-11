Obowiązek szczepień czy obostrzenia dla niezaszczepionych? Ekspert nie ma wątpliwości

Szczepienia przeciw COVID-19 trwają w Polsce od końca grudnia ubiegłego roku. Dotychczas w pełni zaszczepiło się prawie 20 mln ludzi. To jednak wciąż za mało, aby myśleć o osiągnięciu tzw. odporności zbiorowej przeciw koronawirusowi.

Obowiązek szczepień czy obostrzenia dla niezaszczepionych?

Eksperci nie mają wątpliwości, że rząd powinien interweniować. Zdaniem Artura de Rosier, prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej (ORL WIL), poziomu wyszczepialności nie poprawi wprowadzenie opłat za szczepienia przeciw COVID-19. Do osób niechętnych szczepieniom nie przemawia nawet to, że obecnie zdecydowana większość chorujących na COVID-19 i umierających z tego powodu to osoby niezaszczepione.

- Chciałbym, by całe społeczeństwo było tak świadome, że wyszczepialność sięgnęłaby 100 proc., niestety to tylko marzenie. Wprowadzenie obowiązku szczepień przy obecnych postawach przeciwników szczepień i przy ich nieparlamentarnych reakcjach skutkować mogłoby tylko eskalacją prezentowania postaw źle rozumianej wolności - ocenił w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Jego zdaniem, obecnie jedynym możliwym do wprowadzenia rozwiązaniem jest wariant włoski czy francuski.

W sytuacji, kiedy dostępność szczepień jest pełna, sensowne jest wymaganie paszportów covidowych warunkujących możliwość korzystania z usług takich, jak jedzenie w restauracji, udział w koncercie czy wyjście do kina Artur de Rosier, prezes ORL WIL

W minionym tygodniu minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że szczepienia przeciw COVID-19 "to zawsze będzie dobrowolny wybór, dobrowolna decyzja". Rząd nie planuje na ten moment wprowadzać jakichkolwiek większych restrykcji dla osób, które nie przyjęły żadnego preparatu.

