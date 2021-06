Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział zmianę przepisów dotyczących lekcji religii i etyki w szkołach w kwietniu. - Nauka albo religii, albo etyki będzie obligatoryjna, by do młodzieży docierał jakikolwiek przekaz o systemie wartości - mówił wówczas w "Gazecie Polskiej". - Będziemy chcieli zlikwidować to, co wiele lat temu zostało wprowadzone, czyli możliwość wyboru jednego z trzech wariantów: albo religia, albo etyka, albo nic. To "nic" stało się dość powszechne na przykład w dużych miastach. I właśnie to "nic" służy temu, by odbywały się podobne zbiegowiska, które kompletnie bezrefleksyjnie podchodzą do życia. Nauka albo religii, albo etyki będzie obligatoryjna, by do młodzieży docierał jakikolwiek przekaz o systemie wartości – zapowiadał szef MEiN.

Obowiązkowa religia lub etyka w szkole? KEP za zmianą przepisów

Teraz do sprawy odniósł się Episkopat. Posiedzenie Komisji Wychowania Katolickiego odbyło się we wtorek w Wałbrzychu. Głównym tematem spotkania była refleksja na temat obecnego modelu katechezy w Polsce.

Wobec współczesnych wyzwań pojawia się konieczność wzmocnienia katechezy sakramentalnej w parafii. Przygotowanie do sakramentów jest szansą formacji religijnej względem nie tylko dzieci, młodzieży, ale też osób dorosłych. Sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego KEP ks. Tomasz Kopiczko

Ksiądz dodał, że "w kontekście szeroko podejmowanego tematu wprowadzenia obligatoryjnego wyboru pomiędzy etyką i lekcją religii, komisja wyraziła wsparcie dla tej inicjatywy".

W komunikacie zaznaczono jednocześnie, że kwestia podjęcia tej decyzji nie leży po stronie Episkopatu, lecz jest kompetencją rządu i ministra edukacji i nauki. - Efektem podjętych rozmów na ten temat jest przypomnienie i uświadomienie, że płaszczyzna etyczna oraz formacja moralna odgrywa kluczowe zadanie w całym procesie wychowania dzieci i młodzieży. W tej materii potrzeba współpracy szkoły, rodziny i środowiska parafialnego – podkreślił ks. Kopiczko.

Duchowny poinformował, że członkowie komisji podjęli także dyskusję na temat utworzenia ogólnopolskiej platformy cyfrowej dla katechetów. - Ostatnie miesiące, kiedy nauczanie odbywało się w formie zdalnej, uświadamiają potrzebę rozwoju nowych technologii w procesie nauczania szkolnego, ale też w różnych formach katechezy parafialnej – zastrzegł.

