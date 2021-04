Za obowiązkiem szczepienia w Wałbrzychu głosowało 22 radnych, 3 było przeciw. "Radni Rady Miejskiej Wałbrzycha stosunkiem głosów 22 (za) do 3 (przeciw) przyjęli Uchwałę w sprawie wprowadzenia obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 przez mieszkańców Miasta Wałbrzycha oraz inne osoby wykonujące pracę na terenie Miasta Wałbrzycha. Szczepienia to jedyna droga do pokonania pandemii" - poinformował na Facebooku prezydent miasta Roman Szełemej.

– Powinniśmy podjąć taką decyzję, wskazując na potrzebę dyskusji na ten temat – przekonywał samorządowiec, cytowany przez dziennik.walbrzych.pl. Podkreślił, że nie chodzi o to, by karać zaszczepionych, a wywołać dyskusję w sprawie obowiązku szczepień. - Chcemy tą uchwałą doprowadzić do tego, że więcej wałbrzyszan, Polaków, będzie myślało o tym, że warto się zaszczepić, żeby być zdrowym, żeby nie sprawiać zagrożenia dla bliskich - mówił.

Wałbrzych tylko dla zaszczepionych mieszkańców. Rada miejska podjęła decyzję

Prezydent Wałbrzycha, który jest także lekarzem, zaznaczył, że jedyną skuteczną metodą walki z pandemią jest zaszczepienie się. A gotowość do niego, jak dodał, według danych sprzed dwóch dni, wynosi poniżej pięćdziesiąt procent. - To oznacza, że jeżeli ta tendencja się utrzyma, czeka nas jesienią kolejna, czwarta fala. Zamknięcie gospodarki, kin, szkół, przedszkoli – przekonywał. I dodał, że miasto pracuje nad regulaminami, które pozwolą na zniżki dla zaszczepionych w miejskich jednostkach.

Ja podobnie, jak chyba wszyscy lekarze w Polsce, widzę doskonale, jak straszną jest choroba związana z zakażeniem koronawirusem, jak wielu Polaków, wałbrzyszan zmarło. Niestety patrząc na statystyki, jeżeli nie zrobimy jakiegoś niesamowitego wysiłku mobilizującego do szczepień, do końca roku ta liczba Polaków, statystycznie rzecz biorąc, która zginie z powodu tej choroby, osiągnie 100 tysięcy. prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej

Decyzja rady miasta ws. obowiązkowych szczepień oburzyła mieszkańców. "Jest Pan za segregacją ludzi oraz ograniczeniami wolności wyboru. Do promowania szczepień jako lekarz ma Pan prawo, do takich działań nie!"; "Nikogo nie można zmusić. Gdzie konstytucja?"; "Tak wygląda demokracja w Polsce - 22 radnych decyduje za 100 tysięcy obywateli. Tyrania, nawet nie większości, a mniejszości" - grzmieli na Facebooku pod postem prezydenta.

Co dalej? Teraz uchwałę rady miejskiej w Wałbrzychu oceni wojewoda. Portal dziennik.walbrzych.pl przypomina, że dwa lata temu władze tego miasta przyjęły uchwałę o przedszkolach tylko dla zaszczepionych dzieci, która obowiązuje do dziś.

