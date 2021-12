Koronawirus przynosi w mijającym tygodniu tragiczne dane. Na COVID-19, głównie wskutek wcześniej zdiagnozowanych chorób, umiera codziennie nawet po 500 osób. W piątek minister zdrowia ujawnił w Polsat News, że w trakcie ostatniej doby walkę z COVID-19 przegrało w szpitalach 470 pacjentów. Koronawirusem znów zakaziło się blisko 27 tys. ludzi, ale Adam Niedzielski stwierdził wprost, że nie są to wszystkie realnie wykryte przypadki infekcji.

– Teraz pozostają znaki zapytania, co będzie dalej, czy będziemy obserwowali spadki (zakażeń, przyp.) i tego mamy nadzieję się spodziewać, czy jednak będziemy mieli do czynienia z takim ustabilizowanym wysokim poziomem i to jest scenariusz nieciekawy – powiedział w Polsat News minister zdrowia.

Szef MZ za obowiązkiem szczepień przeciw COVID-19. Wskazał grupy

– Wirus nie zna granic, jeśli nie droga powietrzną, to przedostanie się drogą kołową – stwierdził na antenie telewizji minister zdrowia. Powtórzył swoje przekonanie, że pojawienie się na świecie nowego wariantu Omikron, wywraca dotychczasowe prognozy rozwoju pandemii. Według Niedzielskiego "wariant Omikron jest game changerem".

– Zupełnie zmienia rzeczywistość. Prognozy, które prezentowaliśmy, będąc przekonanym, że w okresie przedświątecznym zakażania będą spadać, te prognozy są teraz obarczone ryzykiem – dodał.

– Uważam, że ludzie powinni mieć prawo wyboru co do szczepień przeciw COVID-19. Natomiast medycy, nauczyciele i służby mundurowe powinni podlegać obowiązkowi szczepień – stwierdził szef MZ.

RadioZET.pl/Polsat News