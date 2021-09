Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej znów nie wydał orzeczenia ws. wyższości prawa unijnego nad krajowym. - Potrzebne są dodatkowe analizy - mówiła Przyłębska. Obrady, na których rozpatrywano wniosek premiera Morawieckiego, TK przerwał do 30 września do godziny 12.

Trybunał Konstytucyjny ogłosił kolejną przerwę w rozprawie zainicjowanej wnioskiem premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym zapisanej w Traktacie o UE. Poprzednio rozprawę przerwano z powodu wniosku o wyłączenie jednego z członków składu orzekającego, sędziego TK Stanisława Piotrowicza.

- W związku z tym, że podniesiono tutaj nowe kwestie, to Trybunał musi przygotować się do kolejnej rozprawy i w związku z powyższym TK zarządza przerwę w rozprawie do 30 września, godz. 12 - przekazała w środę po południu prezes TK Julia Przyłębska. Przed TK odbywała się w tym czasie pikieta.

Pikieta przed TK. "Prawo europejskie to jest polskie prawo"

- Na polityczny Trybunał Konstytucyjny i na polityczną przybudówkę, jaką jest Izba Dyscyplinarna, która działa nielegalnie, zgody być nie może - mówił podczas konferencji prasowej sędzia Piotr Gąciarek, wiceszef warszawskiego oddziału sędziowskiego stowarzyszenia Iustitia.

- Dziś protestujemy, bo chcemy być prawnikami europejskimi. Naszym obowiązkiem jest mówić wszystkim, że prawo europejskie to jest polskie prawo. Polska jest bardzo ważnym elementem UE, dlatego protestujemy w obronie praworządności, która jest nam odbierana - podkreślała prokurator Katarzyna Szeska ze stowarzyszenia Lex Super Omnia.

