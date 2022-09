Od 1 września godziny "czarnkowe" w szkołach. "Będziemy promować ważną zmianę"

1 września dla 4,6 mln uczniów rozpoczyna nowy rok szkolny 2022/2023. Przemysław Czarnek pytany o zmiany w szkołach dotyczące samych uczniów podkreślił, że MEiN będzie promować jedną ważną zmianę.

– Jedna godzina tygodniowo dyżuru dla ucznia i dla rodzica. Nie tylko wywiadówka, ale kontakt z uczniami i rodzicami w ciągu tygodnia po to, żeby pomóc mu w odrabianiu prac domowych i realizowaniu zadań, których ewentualnie nie rozumie – powiedział minister edukacji i nauki.

Rok szkolny 2022/2023. Czarnek o subwencji i zarobkach nauczycieli

Czarnek podkreślił, że "podniesienie subwencji oświatowej jest rekordowe w historii naszego państwa, bo jest to o 11 mld zł rok do roku". – Mówimy o subwencji, która będzie uchwalona w budżecie tegorocznym, i tej, która była uchwalona w budżecie ubiegłorocznym – wyjaśnił.

Minister stwierdził, że "ponadto mamy wzrost średniego wynagrodzenia o 1240 zł brutto miesięcznie dla najmniej zarabiających nauczycieli między styczniem 2023 a styczniem 2022 i 850 zł brutto miesięcznie dla najlepiej zarabiających w tym samym czasie". – Takich podwyżek nigdy nie było – ocenił.

Szef MEiN w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" przekonywał, że nauczycieli nie brakuje. – W ciągu ostatnich 20 lat ubyło 1,5 mln uczniów, a nie ubyło ani jednego nauczyciela. Przybyło nawet 65-70 tys. nauczycieli. Zatem pedagogów nie brakuje – wyliczał.

Pytany o oferty pracy "w tej grupie zawodowej" odpowiedział: "Jeszcze tydzień temu było to 13 tys. W stosunku do roku ubiegłego to różnica 200-300 ofert. Natomiast jeżeli chodzi o pełne etaty, to dotyczy to 6 tys. ofert na 700 tys. nauczycieli. Czyli to jest poniżej 1 proc."

