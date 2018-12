Szczęśliwy finał poszukiwań 13-letniej Zuzanny z Gdańska. W czwartkowy wieczór policja potwierdziła, że dziewczyna jest bezpieczna i wróciła do swojej rodziny. Nastolatka była zaginiona od niedzieli.

Informację o odnalezieniu dziewczynki potwierdziła asp. Karina Kamińska z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

- Dziewczynka jest bezpieczna. Obecnie sprawdzamy, gdzie przebywała przez ostatni czas i czy nie padała ofiarą przestępstwa - powiedziała asp. Kamińska. Policjantka nie doprecyzowała w jaki sposób Zuzanna została odnaleziona.

Zuzanna ostatni raz była widziana w niedzielę 23 grudnia w południe w okolicy Galerii Bałtyckiej w gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz.

Rodzina wyznaczyła 1 tys. złotych nagrody za pomoc w odnalezieniu Zuzanny. W rozmowie z portalem Onet ojciec dziewczyny podejrzewał, że jego córka może przebywać z jej 17-letnią koleżanką, z którą uciekła z domu trzy miesiące temu.

- Fakt, że Zuza uciekała z domu już wcześniej wskazuje na to, że nie jest to raczej porwanie. Powiem szczerze, to trzyma mnie jeszcze przy zdrowych zmysłach - podkreślił ojciec Zuzanny.

Mężczyzna apelował również do córki: - Nie masz się czego obawiać. Nasz dom jest zawsze otwarty, w każdej chwili możesz do niego wrócić. Nie będzie żadnej kary, po prostu wróć do nas.

W poszukiwania dziewczynki zaangażowało się tysiące internautów z całej Polski, którzy udostępniali informacje o 13-letniej Zuzannie.

RadioZET.pl/PTD