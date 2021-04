Rzecznik Ministerstwa Zdrowia przyznał we wtorek na konferencji, że zapewne w okresie wakacji Polacy uzyskają odporność populacyjną na COVID-19. Według niego szczepienia trzeba będzie powtarzać ze względu na mutacje groźnego wirusa.

Przez szpitale w Polsce przetacza się trzecia fala koronawirusa. W kontekście przyspieszenia szczepień przeciw Covid-19 i spadku nowo wykrywanych zakażeń pojawiają się pytania o to, kiedy w Polsce uzyskamy odporność zbiorową. Wygaszanie epidemii gwarantuje rosnący odsetek zaszczepionych, ale i pacjenci, którzy niedawno przechorowali Covid-19.

Przy rozpoczynaniu szczepień w grudniu ubiegłego roku szacowano, że Polacy uzyskają odporność populacyjną do końca maja. Dziś te przewidywania są inne, rzecznik MZ wskazał, że takową możemy uzyskać w trakcie tegorocznych wakacji. By tak się stało potrzebne jest uodpornienie większości populacji.

Odporność zbiorowa w Polsce w wakacje? Rzecznik MZ podaje warunki

"Jeżeli weźmiemy pod uwagę najbardziej rozpowszechniony wariant brytyjski koronawirusa i to, że szczepionki, którymi dysponujemy, uodparniają na ten wariant, to przy braku innych wariantów wakacje są tym okresem, w którym powinniśmy osiągnąć odporność populacyjną" – powiedział we wtorek rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.

Jak dodał, rozumie przez to pojęcie osiągnięcie odporności przez 60 proc. ludności, która zostanie zaszczepiona. "Do tego grona dochodzą osoby, które wyzdrowiały i mają wpływ na osiągnięcie odporności populacyjnej" - zaznaczył. Jednocześnie na tej samej konferencji zaznaczył, że przedwczesne rozluźnienie, np. w majówkę, może oznaczać koniec myśli o swobodnych wakacjach, czy powrocie dzieci do szkół.

Rzecznik MZ wskazał, że ze względu na groźne mutacje opierające się szczepionkom szczepienia przeciw Covid-19 trzeba będzie powtarzać. "Nikt nie jest w stanie wykluczyć, a właściwie większość ekspertów przewiduje, że te szczepienia trzeba będzie kontynuować, chociażby po to, żeby uchronić się przed mutacją wirusa na inne wersje, które będą bardziej odporne na szczepienia". Do wtorku w Polsce zaszczepiono 6,7 miliona osób, z czego pełną odporność (dzięki obu dawkom lub jednodawkowemu preparatowi Johnson&Johnson) uzyskało 2,3 mln osób.

RadioZET.pl/PAP