Odwołana wizyta Trumpa. Plan obchodów 80. rocznicy wybuchu II WŚ się zmieni?

Amerykański przywódca miał przylecieć do Polski w niedzielę rano, ale odwołał wylot. Jak oficjalnie tłumaczył, chodzi o zagrożenie ze strony huraganu Dorian, który ma uderzyć we Florydę. Powodów jest jednak więcej i wiele wskazuje na to, że niebezpieczeństwo ze strony żywiołu nie jest kluczowym. Zamiast Donald Trumpa, do Polski przyleci wiceprezydent USA, Mike Pence.

Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

– W niedzielę, podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej Pence wygłosi przemówienie na pl. Piłsudskiego – poinformował w piątek szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Prezydent USA Donald Trump przełożył w czwartek zaplanowaną na 1 i 2 września wizytę w Polsce. Przemawiając w Ogrodzie Różanym Białego Domu, uzasadniał to nadciągającym nad Florydę huraganem Dorian. Zapowiedział, że uda się do Polski w bliskiej przyszłości. Zamiast Trumpa do Polski przyleci wiceprezydent USA Mike Pence.

Podczas wizyty w Warszawie Donald Trump miał wziąć udział w uroczystościach związanych z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Na pierwszy dzień zaplanowane było jego przemówienie. Drugi dzień przeznaczony był m.in. na spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim.

Szef gabinetu prezydenta powiedział, że program obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej się nie zmienia. Obok prezydentów Polski i Niemiec, przemówienie na pl. Piłsudskiego wygłosi wiceprezydent USA. „Wysłuchamy amerykańskiego przesłania z ust Mike'a Pence'a, to będzie przesłanie Stanów Zjednoczonych” – mówił.

Szczerski nie wykluczył też, że po odwołaniu wizyty w Warszawie przez Trumpa, niektóre z państw zmienią składy swoich delegacji. Udział w uroczystościach na pl. Piłsudskiego zapowiedziało 40 delegacji zagranicznych.

Szczerski przekazał, że w związku z nieobecnością Trumpa drugi dzień planowanej wizyty w Polsce ulegnie modyfikacjom. W tej sprawie trwają rozmowy ze stroną amerykańską.

