Ognisko zakażeń groźną bakterią w szkole. Uczniowie trafili do szpitala

Sanepid w Poznaniu dowiedział się o ognisku Salmonelli w szkole we wtorek. Informację przekazała oficjalnie dyrekcja jednej z podstawówek – przekazała rzecznik prasowa Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Cyryla Staszewska.

Poznań. Ognisko Salmonelli w jednej z podstawówek

Z powodu zatrucia Salmonellą jest hospitalizowanych jest czworo dzieci. Do szpitala trafili uczniowie z klas od I do III. – Dzieci korzystały ze stołówki szkolnej, ale na razie jesteśmy w trakcie dochodzenia i ustalenia, gdzie mogło dojść do zatrucia. Prowadzimy również wywiady epidemiologiczne z rodzicami i dziećmi, pytamy o to, co jeszcze mogły jeść i gdzie przebywać – zaznaczyła Staszewska.

W środę poznański sanepid przeprowadził kontrolę w szkole. – Jej wyniki są teraz analizowane – podkreśliła rzeczniczka. Jednocześnie poinformowała, że osoby pracujące w szkolnej kuchni otrzymały skierowania na badania.

Objawy zakażenia Salmonellą

Zakażenie Salmonellą prowadzi do salmonellozy, czyli zakaźnej choroby przebiegającej zazwyczaj jako nieżyt żołądkowo-jelitowy. Objawy ujawniają się zazwyczaj po 8-12 godzinach od zjedzenia zakażonego pokarmu lub wypicia zakażonego płynu.

bóle głowy;

napadowe bóle brzucha przypominające kolkę;

biegunka;

nudności i wymioty;

gorączka;

wodniste stolce, które mogą zawierać domieszkę śluzu;

rzadko obserwuje się powiększenie wątroby i śledziony.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP