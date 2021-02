Ojciec Rydzyk skrytykował obostrzenia. Mówił o "satanistycznych orgiach"

Ojciec Tadeusz Rydzyk prowadził w Radiu Maryja czwartkową audycję „Rozmowy niedokończone”. Słuchacze dzwonili do redemptorysty i dzielili się z nim swoimi refleksjami na temat wiary i otaczającego ich świata. Ten natomiast komentował ich słowa. Jednym z głównych tematów poruszonych podczas programu była pandemia i jej skutki.

Ojciec Rydzyk krytykuje obostrzenia w kościołach. "Spróbuj przez internet zjeść rosół z kurczaka"

Jedna z rozmów dotyczyła obowiązujących w kraju obostrzeń. Chodzi m.in. o liczbę wiernych na mszach. Zdaniem Rydzyka ograniczenia związane z epidemią spowodowały, że coraz mniej osób uczęszcza do Kościoła. Duchowny polecił przy okazji lekturę artykułu "Naszego Dziennika", w którym autor napisał, że "obostrzenia pandemiczne dyskryminują katolików".

Po jednym z telefonów, w którym słuchacz nawiązał do czasów PRL-u, Rydzyk odniósł się do obecnych czasów. - Ateiści zrobią wszystko, żeby wyrwać ludzi z Kościoła. To jest diabeł, Szatan. [...] Co zrobili? Do kościoła nie, przez internet - mówił duchowny, cytowany przez Onet. Zdaniem dyrektora Radia Maryja to właśnie Szatan i obostrzenia związane z pandemią COVID-19 są odpowiedzialne za protesty na ulicach po publikacji wyroku TK ws. aborcji.

Proszę zobaczyć, jak Szatan rozlewa tę swoją działalność. Przecież to, co jest na ulicach, ta wulgarność, to są orgie satanistyczne. To Szatan. Dlatego tak ważne, żeby ci ludzie się modlili. Modlitwa, eucharystia - to zatrzymuje Szatana, on tego się boi. ojciec Rydzyk w Radiu Maryja

- Ojcze, ja to tłumaczę tak: spróbuj przez internet zjeść rosół z kurczaka. Wtedy okazuje się, że to niekoniecznie się uda - mówił rozmówca Rydzyka. Ten przykład spodobał się duchownemu, który przyznał, że modlitwę przez internet należy zostawić "tym, którzy chodzić nie mogą".

RadioZET.pl/Onet/tvn24.pl/Radio Maryja