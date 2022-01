Ojciec Rydzyk organizuje sympozjum na temat COVID-19. Ekspert mówi o "farsie"

Piąta pala koronawirusa przybiera na sile. Eksperci podkreślają, że najbliższe tygodnie mogą być najtrudniejsze od początku pandemii. Zakażeń z dnia na dzień przybywa, a rząd zastanawia się nad kolejnymi restrykcjami. Tymczasem sympozjum dotyczące SARS-CoV-2 chce urządzić 29 stycznia ojciec Tadeusz Rydzyk, znany z promowania poglądów przeciwników obostrzeń.

Jak podaje związany z duchownym "Nasz Dziennik", "wybitni eksperci zabiorą głos w dyskusji opartej na racjonalnych argumentach". "Rzeczpospolita" informuje, że w panelu dyskusyjnym głos zabierze m.in. Włodzimierz Bodnar, pulmonolog z Przemyśla, który zasłynął promowaniem amantadyny.

Ojciec Rydzyk urządza sympozjum. Zaproszeni przeciwnicy obostrzeń

Jak podaje "Rz", media związane z redemptorystą z Torunia promują poglądy przeciwników obostrzeń. Jednym z panelistów 29 stycznia ma być również lek. med. Paweł Basiukiewicz, który domaga się zniesienia izolacji i kwarantanny. "Internista i kardiolog z Grodziska Maz. na Twitterze często wspomaga się wpisami statystyka dr. Marka Sobolewskiego, kolejnego prelegenta, według którego »segregacja sanitarna nie ma żadnych naukowych podstaw«" - czytamy.

Innym z gości ma być Jan Pospieszalski, który w grudniu przyznał, że pokonał COVID-19 dzięki amantadynie. To właśnie w jego programie "Warto rozmawiać" w maju wystąpił kolejny z panelistów dr Zbigniew Martyka. Dowodził on, że maseczki są nieskuteczne oraz twierdził, że z powodu HIV zmarło więcej osób niż na COVID-19. Po jego występie Pospieszalski stracił pracę w TVP za "nakręcanie histerii antyszczepionkowej" i krytykę "walki rządu z pandemią".

Jak podaje "Rz", kolejnym prelegentem podczas sympozjum ma być Łukasz Bernaciński z Ordo Iuris, redaktor raportu "Ograniczenia praw i wolności wprowadzone w Polsce w zw. z epidemią Covid-19", do którego rozdział napisali m.in. lek. Basiukiewicz i dr Sobolewski. Wystąpi także prof. Paweł Bortkiewicz, który twierdził, że „szczepionka jest badaniem klinicznym" i „rzeczywistością w fazie eksperymentu".

"600 lat medycyny i całą wirusologię powinno się wyrzucić do kosza"

Poproszony o komentarz do wydarzenia prof. Krzysztof Pyrć podkreśla, że nawet gdyby otrzymał zaproszenie, to i tak by nie przyjechał. – Nie przyjmuję zaproszeń do farsy. Mogę dyskutować z naukowcami, ale kiedy jest spotkanie, którego główną tezą jest to, że właściwie ostatnie 600 lat medycyny i całą wirusologię powinno się wyrzucić do kosza, to przestrzeni do rozmowy raczej nie ma - zaznaczył w rozmowie z "Rzeczpospolitą". Na sympozjum nie przybyłby także prof. Krzysztof Simon. Stwierdził, że nie chciałby występować obok dr. Bodnara i "wśród takich mówców" nie przyjąłby zaproszenia "ze względów etycznych".

Dyrektor ds. administracyjnych toruńskiej uczelni Katarzyna Cegielska przekonywała w rozmowie z "Rz", że "intencją spotkania jest przede wszystkim zachęta do udrożnienia otwartej debaty, niezbędnej w demokratycznym społeczeństwie, a służącej podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji".

– Przy doborze prelegentów kierowaliśmy się standardami organizacyjnymi, z wszystkimi tego konsekwencjami – w tym odmową z racji niemożności przyjazdu – wyjaśniła.

RadioZET.pl/"Rzeczpospolita"