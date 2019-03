Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Dramat Małgosi rozpoczął się w wieku 12 lat, gdy razem z bratem trafiła do rodziny zastępczej. Aleksander Ł. - adopcyjny ojciec dziewczynki, zaczął ją molestować. W domu mieszkała też druga dziewczynka - Basia. Mężczyzna dotykał nastolatki, zapraszał je do swojego pokoju oraz wchodził do łazienki.

- Musiałam robić to, co chciał i na wszystko mu pozwalać. Mówił mi, że dorastam, niedługo będę kobietą, a tak kobietom wyznaje się miłość – wspomina Małgosia w programie ''Uwaga TVN''.

- Ten człowiek bardzo nas skrzywdził. Do dziś mam koszmary. Kiedy jego żona wyjeżdżała, chciał żebyśmy z nim spały. Nie rozumiałam wówczas, że to źle – dodaje Basia.

Horror nastolatek ujrzał światło dzienne, gdy Basia postanowiła opowiedzieć o wszystkim swojej biologicznej matce. Kobieta natychmiast powiadomiła służby. Niezapowiedziana kontrola ujawniła skalę patologii w rodzinie zastępczej. Dziewczynki zostały odebrane adopcyjnym rodzicom i trafiły do domu dziecka.

Małgosia o traumatycznych chwilach z dzieciństwa opowiedziała kilka lat później. Dziewczyna podjęła próbę samobójczą, po której trafiła do szpitala psychiatrycznego. - Jeśli ktoś czegoś nie zrobił, były kary. Nie dawał nam jeść, bił nas. Mój brat wielokrotnie był przez niego pobity. To nie były klapsy, tylko regularna rzeź. Bił go liną do holowania samochodów – wspomina dziewczyna.

Aleksander Ł. jest oskarżony o obcowanie płciowe i doprowadzenie małoletniej poniżej 15 lat do poddania się innym czynnościom seksualnym. Mężczyzna twierdzi, że jest niewinny, ponieważ nie jest mężczyzną, tylko kobietą w ciele mężczyzny - transseksualistą i właśnie przechodzi proces zmiany płci.

RadioZET.pl/Uwaga TVN/DG