Ojciec 11-letniej córki usłyszał zarzuty dotyczące pedofilii. Mężczyzna miał dopuścić się przestępstw o charakterze seksualnym wobec nieletniej. 48-letni mieszkaniec powiatu gostyńskiego w Wielkopolsce nie przyznaje się do winy.

Ojciec podejrzany o pedofilię usłyszał pięć zarzutów. Prokuraturę miała powiadomić matka dziewczynki. 11-latka została przesłuchana z udziałem psychologa. O sprawie poinformował lokalny portal elka.pl.

Ojciec podejrzany o pedofilię. Molestował 11-letnią córkę

Trzy zarzuty dotyczą poważniejszych zachowań przestępnych. Chodzi o inne czynności seksualne dokonane na terenie powiatu gostyńskiego i w trakcie podróży nad morze.

– Kolejne dwa zarzuty dotyczą prezentowania treści pornograficznych oraz zachowania seksualnego wobec małoletniej przez podejrzanego ojca. Te zachowania mogły mieć miejsce w 2018 roku – podkreślił cytowany przez portal prokurator rejonowy w Gostyniu Jacek Masztalerz.

Podejrzany mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. 48-latek złożył wyjaśnienia, w których kwestionuje wszystkie stawiane mu zarzuty.

Prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Sąd przychylił się do wniosku, natomiast obrońca złożył zażalenie. Decyzją sądu okręgowego wobec mężczyzny zastosowano poręczenie majątkowe, dozór policji i zakaz kontaktowania się z córką i jej matką oraz zakaz zbliżania się do nich na odległość stu metrów.

RadioZET.pl/PAP - Anna Jowsa